mmaginate un festival vibrante e accogliente, dove la gioia è nell’aria e la compagnia è calorosa. Tavolate di legno ospitano amici e famiglie che brindano con vino e birra artigianale, mentre le bancarelle del food sono piene di delizie. Giovani musicisti sul palco invitano a ballare, creando un’atmosfera magica con il tramonto e le luci serali.

Dedicare un festival rock a Kurt Cobain nel trentennale della sua morte ad Acqui Terme è un modo significativo per celebrare l’immenso impatto che ha avuto sulla musica e sulla cultura popolare. Kurt Cobain è stato un catalizzatore della scena grunge, portando la musica alternativa e indipendente, precedentemente confinata a circuiti underground, nel mainstream globale.

Questo festival serve non solo a rendere omaggio alla sua musica e al suo spirito ribelle, ma anche a riflettere sull’eredità culturale che ha lasciato. Cobain è stato un’icona e portavoce per la generazione degli anni ’90, simbolo di un movimento che ha promosso l’autenticità e la creatività in un’epoca spesso dominata dal conformismo commerciale. Il suo lavoro ha aperto la strada a una nuova ondata di artisti e ha dimostrato che la musica indipendente poteva raggiungere e influenzare un vasto pubblico.

Il Festival, organizzato da AcquiEventi A.P.S. e dal Comune di Acqui Terme Assessorato alla Cultura, è diretto da Valter Moriggi e si svolge presso l ‘area Archi Romani dalle 17.00 alle ore 01.00 di sabato 24 agosto.

Programma del Festival

Il festival vedrà la partecipazione di otto gruppi che si alterneranno sul palco per tutto il giorno, offrendo una carrellata di brani che hanno fatto la storia del rock, oltre a inediti che promettono di sorprendere anche i fan più fedeli. Ogni band porterà il proprio tributo a Cobain, reinterpretando i suoi pezzi più iconici e condividendo la propria passione per la musica.

Non solo concerti, ma anche un vivace dj set di Giò/Lo Straniero che accompagnerà i momenti di pausa tra una performance e l’altra, mantenendo alta l’energia e permettendo al pubblico di ballare e divertirsi senza sosta.

Per chi ama l’arte visiva, ci sarà un atelier di live painting: artisti locali realizzeranno opere ispirate dalla musica, trasformando le loro tele in capolavori sotto gli occhi dei visitatori.

Un altro motivo per non perdere questo evento è il records store, una rarità che finalmente torna in città dopo anni di assenza. Qui, gli appassionati potranno scovare vinili, CD, merchandising e memorabilia legati a Kurt Cobain e alla scena rock degli anni ’90.

Per l’occasione sarà allestita un’area food, aperta a tutti, dalle 19.00 alla 1.00 con tavoli sedie e servizi.

Le varie proposte includeranno: pizza e focacce farcite cotte nei forni a legna,panini,hot dog,hamburger (anche vegan),patatine fritte ,sangria e altre specialità . Questa selezione offre una vasta gamma di opzioni culinarie,perfetta per soddisfare diversi gusti e preferenze.

Il tutto con un servizio bar completo di bevande e selezione di cocktails.

Infine, i più piccoli avranno un loro spazio dedicato con facepainting e pittura, dove potranno divertirsi e dare libero sfogo alla loro creatività.

Un festival pensato per tutta la famiglia, dove musica, arte e buon cibo si incontrano per celebrare uno dei più grandi miti del rock. Non mancate!