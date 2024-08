Un’altra settimana ricca di eventi culturali, musicali e di intrattenimento sta per cominciare a Diano Marina. Dal 19 al 24 agosto, la cittadina ligure sarà teatro di sfilate di moda, concerti, presentazioni letterarie e molto altro. Ecco una panoramica degli appuntamenti da non perdere.

La settimana inizia con il consueto appuntamento al Molo delle Tartarughe con Gianni Rossi, che animerà la serata di lunedì con Balliamoci l’Estate 2024. Parallelamente, su Corso Roma, ci sarà Diano Fashion, sfilata di moda che metterà in mostra le ultime tendenze grazie all’iniziativa dei commercianti locali: un’occasione per scoprire le nuove collezioni proposte dai negozi del centro. Condotta da Luca Valentini e Ilaria Salerno (Miss Social Liguria a Miss Italia), la serata avrà come ospiti Alessia Nocito, Maikol Arcarisi, Giulio Cecchini e Simone Alessio, in arte Garibaldi.

Martedì 20 agosto il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con Diano in Musica. La serata sarà allietata da performance di musica live, che animeranno le vie del paese con note e ritmi coinvolgenti. Un evento ideale per gli appassionati di musica e per chi desidera trascorrere una serata in allegria nel cuore di Diano Marina. Si esibiranno i Matis Industries in via Canepa, i Piano B in Piazza del Comune e i Mercenari in via Genova.

Il mercoledì sarà caratterizzato da due appuntamenti culturali di grande interesse. Al Molo delle Tartarughe, Matteo Bussola presenterà il suo ultimo libro “La neve in fondo al mare”, edito da Einaudi, nell’ambito dell’evento Due parole in riva al mare. Un’opportunità unica per incontrare l’autore e scoprire i segreti dietro la sua nuova opera letteraria. Matteo Bussola è scrittore, illustratore e fumettista. Ha disegnato per tutte le principali case editrici italiane ed estere di fumetti. Conduce una trasmissione radiofonica su Radio 24 con Federico Taddia, “Non mi capisci”, e tiene una rubrica settimanale su «F» dal titolo “Uno scrittore, una donna”. Nella stessa serata il Museo civico aprirà le sue porte per “Extra omnes”, visita guidata notturna alla riscoperta dei luoghi storico-artistici del centro cittadino. Un’occasione per immergersi nella storia e nella cultura di Diano Marina in un’atmosfera suggestiva.

Presso il Parco di Villa Scarsella, giovedì 22 agosto, si terrà la 13a edizione dell’Estate Musicale Dianese con uno spettacolo dedicato ai fan dei Queen. La tribute band “Break Free” porterà sul palco i più grandi successi della leggendaria band britannica, regalando emozioni e ricordi indimenticabili. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del rock. Descritti da moltissimi come il miglior tributo in Europa, i più simili all’originale, i “Break Free” sono stati accolti con entusiasmo in Italia e tutta Europa, suonando sugli stessi palchi e festival di artisti di fama mondiale come Bob Sinclair, Ben Harper, Achille Lauro, i PFM, Dream Theater, Lenny Kravitz, Kiss e molti altri.

Venerdì Diano Marina offre due momenti di puro divertimento e relax. Alle ore 18:00, al Museo Civico, si terrà “Brindando con Diana!”, un aperitivo tra le sale del museo accompagnato dai sommelier della FISAR Imperia, un’occasione per scoprire i vini locali in un contesto unico. In serata, il Molo delle Tartarughe ospiterà lo spettacolo comico di Paolo Migone, famoso per il suo humor graffiante e la sua capacità di far ridere con intelligenza. L’evento, organizzato da DM eventi, è gratuito e inizierà alle 21:30.

La settimana si concluderà in grande stile con la rappresentazione dell’operetta completa “Al Cavallino Bianco” di R. Benatzky, a cura dell’Associazione Ritorno all’Opera. L’evento, che si terrà a Villa Scarsella nella serata di sabato, chiuderà la 13a edizione dell’Estate Musicale Dianese, regalando al pubblico una serata di musica e teatro di alta qualità.

