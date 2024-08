Nei giorni scorsi si sono riunite le Commissioni Consiliari del Comune di Tortona, convocate, per la prima seduta come prevede il regolamento comunale, dal Sindaco Federico Chiodi, per la nomina dei presidenti e dei vice: la prima a riunirsi è stata la Commissione Bilancio, Tributi, Programmazione ed Enti partecipati, commissione di controllo la cui presidenza spetta all’opposizione. Presidente è stato eletto Davide Fara, vice Luigi Bonetti.

Fra giovedì e venerdì è toccato alle altre nove Commissioni, di seguito l’elenco degli eletti:

Commissione Urbanistica ed Edilizia: Presidente Vittoria Colacino, vice Antonio Simoniello;

Commissione Ambiente, Tutela Animalista e faunistica: Presidente Cristiana Daglio, vice Pierpaolo Pareti;

Commissione Lavori Pubblici, Decentramento, Mobilità e Trasporti: Presidente Pierpaolo Pareti, vice Cristiana Daglio;

Commissione Cultura, Turismo e Manifestazioni: Presidente Giuseppe Bottazzi, vice Vittoria Colacino;

Commissione Sicurezza, Viabilità e Protezione Civile: Presidente Andrea Mantovani, vice Luigi Bonetti;

Commissione Commercio, Attività economiche, Lavoro e Occupazione: Presidente Tiziana Cicogna, vice Nicolò Castellini;

Commissione Asssitenza Sociale, Sanità e Pari Opportunità: Presidente Marzia Damiani, vice Lisa Franzosi;

Commissione Istruzione, Formazione e Politiche Giovanili: Presidente Nicolò Castellini, vice Marzia Damiani;

Commissione Sport e Associazionismo Sportivo: Presidente Antonio Simoniello, vice Andrea Mantovani.

