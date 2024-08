Tortona piange uno dei suoi sacerdoti più amati: Don Alberto Rosella, 75 anni, parroco di San Giacomo la bella chiesa in via Lorenzo Perosi che è stata da sempre la sua casa. Nato a Santa Maria della Versa il 1° febbraio 1949 e ordinato sacerdote il 1° settembre 1974 praticamente don Alberto è sempre rimasto a Tortona: prima in Seminario e poi come viceparroco a San Giacomo con Don Angelo Colombi e successivamente come parroco.

A Tortona era conosciuto da tutti non solo come insegnante di Religione al Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” ma perché è sempre stato uno dei sacerdoti più benvoluti e apprezzati e fin da giovane, uno dei più colti e intelligenti che sapeva conciliare la religione col buon senso e la logica.

Chi scrive lo ha conosciuto fin dai tempi in cui da viceparroco, quasi mezzo secolo fa, si occupava dell’oratorio di San Giacomo dove giocava a calcio nel cortile insieme ai ragazzi di allora, partecipava attivamente alla vita sociale della parrocchia dimostrando doti non comuni.

Una sua particolarità era quella di vestire spesso in abiti borghesi quando non era in parrocchia: lo faceva per diversi motivi, non ultimo quello di avvicinarsi alla gente, per far capire a tutti l’importanza di essere insieme, uniti e senza divisioni. E’ stato senza dubbio un sacerdote molto saggio che ha saputo mettere la sua cultura e la sua intelligenza a disposizione della collettività.

E’ deceduto in seguito ad una malattia che lo aveva colpito già da qualche tempo. Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì alle 19 presso la Cattedrale di Tortona, in piazza Duomo, mentre il funerale si terrà domani, sabato 3 agosto, alle 16 sempre in duomo. e sarà celebrato dal Vescovo di Tortona Mons. Guido Marini.

La camera ardente è stata allestita presso la parrocchia di San Giacomo e sarà possibile rendergli omaggio oggi dalle 15 alle e domani dalle 10 alle 13.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca

Si ringrazia Don paolo Padrini e Radio Pnr per la concessione delle immagini.