Venerdì 9 agosto, ore 21,15: Ego figulo/ io vasaio

Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” propone “Ludo et Disco”,una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui il MAR apre le sue porte per vivere insieme un’esperienza unica dove storia,

racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.

La serata è dedicata alla lavorazione dell’argilla, materiale più utilizzato nell’antichità, i partecipanti dopo una breve introduzione ai reperti in ceramica presenti nel Museo verranno guidati a realizzare plasmando con

le proprie mani la creta e potranno sbizzarrirsi a modellare vasi o statuette, lucerne o quant’altro avrà ispirato loro la visita.

Attività a partire dai 4 anni, accompagnati da almeno un adulto.

Prenotazione consigliata.

Domenica 11 agosto, ore 21,15 Feriae Augusti al MAR di Ventimiglia …(Le ferie di Augusto = Ferragosto) Apertura straordinaria serale in attesa di festeggiare il Ferragosto con visita

guidata per ricordare l’imperatore a cui furono intitolate le ferie di agosto

Nella serata di domenica 11 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive dalle 21 alle 23. In tale occasione sarà possibile usufruire, alle 21.15, di una visita

guidata tematica che permetterà di scoprire, attraverso alcuni reperti esposti, la figura di Cesare Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, a cui è dedicato l’ottavo mese dell’anno: la stessa parola Ferragosto deriva

proprio da feriae augusti, le ferie, il riposo di Augusto, periodo tradizionale che coincideva nel calendario romano con la fine dei lavori agricoli e veniva quindi festeggiato con feste e riposo.

Prezzo Speciale eventi: 3€/persona

Orario estivo (Luglio-Agosto 2024)

Martedì, mercoledì, giovedì h 9.00-12.30 e 15.00-17.00

Venerdì h 9.00-12.30 e 21.00-23.00

Sabato h 9.00-12.30

Domenica h 21.00-23.00

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/