Sale l’attesa per i due grandi eventi de “L’Estate non finisce mai” in Piazza Marinai d‘Italia a Borghetto Santo Spirito.

Venerdì 30 agosto, alle 21,30, Juma, Dunbo e BIGMAMA saranno i protagonisti della prima delle due grandi serate organizzate dal Comune di Borghetto Santo Spirito.

Nome d’arte di Marianna Mammone, BigMama nasce nel 2000 ad Avellino e vive in un piccolissimo paese di provincia, prima di arrivare nel 2019 a Milano. Rapper, tra le novità più talentuose del panorama musicale italiano, da subito si afferma per i suoi testi schietti che sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore con flow e giochi di parole estremi, che vanno sempre dritti al punto. Canta di discriminazioni, omofobia, sempre in maniera personale, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi, ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l’hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni. Un messaggio che arriva chiaro anche dalla scelta del suo nome: in slang ‘BigMama’ indica una donna forte, a capo di un movimento. Nome che diventa subito il suo alter ego artistico. Ispirata da Missy Elliott, Lauryn Hill ma anche da Lisa ‘Left Eye’ Lopes (voce delle TLC) e Lizzo, BigMama si avvicina al mondo del rap nel 2013 quando inizia a scrivere i primi testi e a registrarli nella sua cameretta. La prima canzone, “Charlotte”, arriva proprio a 13 anni, al termine di una giornata difficile, poi pubblicata nel 2016. Nel 2019, dopo il trasferimento a Milano, presenta su tutte le piattaforme streaming alcuni potenti freestyle che confermano il suo talento e catalizzano l’attenzione, e nel 2020 arriva la firma con l’etichetta Pluggers e la scelta da parte di Red Bull di inserire il suo nome nella lista dei migliori artisti rap da tenere d’occhio. Da qui è un rapido crescendo: nel 2022 inizia con la campagna #voce ostile di Zalando, che la vede interpretare il brano di Caterina Caselli “Nessuno mi può giudicare”, e il suo volto finisce sui cartelloni pubblicitari più importanti di Milano. Ad aprile 2022 esce “Next Big Thing”, una dimostrazione di tutto il suo carattere forte che le ha permesso di superare le prove più difficili. Il primo maggio sale sul palco del Concertone di Roma e conquista tutti con un discorso sulla body positivity, criticando il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. Durante l’estate dello stesso anno BigMama è protagonista del suo primo tour, venti date in giro per l’Italia nelle quali ha messo in mostra tutto il suo talento e il suo carisma sopra un palco. Partecipa a Sanremo 2023 come ospite nella serata dei duetti con una performance iconica di “American Woman” insieme ad Elodie e il 24 febbraio pubblica il suo nuovo singolo “Ma che hit” prodotto da Damiano, a cui segue la canzone tutta da ballare “BloodyMary” prodotta dagli ITACA. Dopo esser finita sui cartelloni di Times Square a New York in collaborazione con Spotify, BigMama torna ad infiammare il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo2024, partecipando con la canzone “La Rabbia Non Ti Basta”. Il brano è un successo vero e proprio e BigMama riesce ancora a conquistare il pubblico grazie alla sua energia e voglia di trattare tematiche sociali importanti. La grinta di BigMama finisce per contagiare pure Sissi, Gaia e La Niña, con le quali si riunisce nella serata dei duetti per omaggiare con una super cover la grandissima “Lady Marmalade”, hit storica anni ’70 de LaBelle. Grazie ai vari meriti e ai valori di pace e uguaglianza di cui è diventata simbolo, BigMama viene invitata a tenere un discorso al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York, davanti a una platea di 2000 ragazzi, tra i 16 e 17 anni portando un intenso momento di riflessione. L’8 marzo BigMama pubblica il suo primo album, “Sangue”, un mix perfetto di rap, elettronica, dance con temi sociali e una buona dose di ironia, all’interno del disco c’è anche il singolo “La Rabbia Non Ti Basta” che viene certificato Disco D’Oro da FIMI/GfK. Il 14 maggio ha pubblicato per Rizzoli “Cento Occhi”, il suo primo libro.

Secondo imperdibile appuntamento, sabato 31 agosto, sempre alle 21,30 in Piazza Marinai d’Italia, con Balto, Tommi Scerd e gli EX – OTAGO.

Gli Ex-Otago sono una band genovese composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla. A distanza di quattro anni dal loro ultimo progetto discografico, tornano nel 2024 con il loro nuovo album “AUGURI”, fuori per Capitol Records Italy/Metatron. Dopo il CLUB TOUR 2023, gli Ex-Otago annunciano AUGURI TOUR, prodotto e organizzato da Magellano Concerti con cui il gruppo fa finalmente ritorno dal vivo sui palchi estivi. Formatisi a Genova nel 2002 come trio acustico, pubblicano il primo album nel 2002, “The chestnuts time” e nel 2007 il secondo “Tanti Saluti”, a cui seguono nel 2011 “Mezze stagioni” e nel 2014 l’album “In capo al mondo” assieme al libro “Burrasca”. Il 2016 è l’anno che sancisce la collaborazione degli Ex-Otago con l’etichetta bolognese Garrincha Dischi e la torinese INRI. “Cinghiali incazzati“, “I giovani d’oggi”, “Quando sono con te” sono i primi singoli estratti dall’album “Marassi”, a cui seguono “Gli occhi della luna” feat. Jake La Furia e “Ci vuole molto coraggio” feat. Caparezza, confluiti poi nella versione Deluxe uscita nella primavera del 2017. Tutti brani entrati in air play dove hanno riscosso molto successo tra i principali network radiofonici e le radio locali. “Marassi” è stato il disco che ha portato gli Ex-Otago a suonare su e giù per l’Italia registrando un gran numero di sold out ed un entusiasmo crescente da parte del pubblico. Un susseguirsi di date e città fino al concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma, dopo il quale gli Ex-Otago si sono immersi nel lungo tour estivo con oltre 50 date e più di 20.000 km percorsi in 3 mesi. All’Arena del mare nella loro Genova hanno realizzato la data con record di presenze della rassegna, portando con loro sul palco: Dardust, Willie Peyote, Jake la Furia, i Keaton e molti altri artisti. A settembre 2017 gli Ex-Otago hanno chiuso il loro lungo tour estivo con alcune date di prestigio tra cui spiccano il Festival della Letteratura di Mantova, l’Home Festival di Treviso e la chiusura al Carroponte di Milano assieme a Lo Stato Sociale davanti ad oltre 5000 persone accorse nonostante la pioggia battente ed il freddo. L’autunno ha visto poi la conclusione del ciclo di Marassi, un lavoro di quasi 2 anni che ha visto gli Ex Otago migliorarsi di volta in volta, con il “Marassi Super Tour” che ha toccato i club delle maggiori città Italiane, una continua prova con tanti traguardi raggiunti, come il concerto all’Alcatraz di Milano, che ha visto gli Ex-Otago condividere il palco con diversi ospiti tra cui Max Pezzali, i Canova e di Nikki Tropical Pizza. Una grande festa per omaggiare un anno intero e più di Marassi. La conclusione in bellezza a Genova in piazza De Ferraris, al concerto di fine anno organizzato dal Comune, che ha visto scendere in piazza migliaia di persone per salutare il 2017 assieme agli Ex-Otago. A maggio 2018 tornano con il nuovo brano “Tutto bene” con la produzione artistica di Matteo Cantaluppi che ha preceduto l’unica data estiva del 25 maggio al MiAmi Festival di Milano. Il 26 ottobre esce il nuovo singolo “Questa notte” e vengono annunciate le prime date del “Cosa fai questa notte? tour 2019”. Il 18 dicembre arriva “Bambini”, un regalo che la band ha scelto di fare al proprio pubblico nell’attesa dell’uscita del nuovo album “Corochinato”. La band ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Solo una canzone e l’8 febbraio è uscito l’album Corochinato, prodotto da Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia. Le dieci tracce del disco sono prodotte artisticamente da Matteo Cantaluppi, con cui prosegue la fortunata collaborazione iniziata con Marassi. Nel 2020 la città di Genova ha deciso di fare un grande regalo alla band: è sorto infatti nel quartiere Marassi, il quartiere dove sono cresciuti, che hanno cantato e a cui hanno dedicato il titolo di un album, un murales raffigurante i volti dei componenti della band. L’opera è stata realizzata dall’artista leccese Chekos, che ha dipinto i muri di diverse città in Italia e nel mondo. Il murales è sorto ad un mese da quello che, per la band, sarà il live più importante di sempre: Belìn che bravi, il 15 febbraio 2020 al RDS STADIUM di Genova, il primo palazzetto di una band genovese, una grande festa sold out che i ragazzi della band hanno deciso di condividere con tanti ospiti speciali.

Le due serate saranno ad ingresso libero e gratuito, nei limiti della capienza prevista per gli spettacoli. All’ingresso della piazza è previsto il controllo degli accessi.

“L’estate non finisce mai a Borghetto Santo Spirito, due grandi serate di musica con le quali l’Amministrazione Comunale celebra l’estate 2024 e i tanti eventi organizzati, ripartendo a programmare le prossime iniziative!”