Presentato il programma che accompagnerà i partecipanti alla festa di Viguzzolo che durerà dal 31 agosto al 9 settembre 2024

Tante le iniziative organizzate dall’associazione Vigu in festa in collaborazione con i commercianti locali.

Domenica 8 settembre se si partecipa agli eventi contrassegnati sulla mappa con una stellina , si può richiedere la tessera dedicata, completa del nome e del recapito telefonico, ottenere il timbro per ogni attività a cui si partecipa e riconsegnarla in uno degli stessi punti entro le 17:00. Dopo la tombola in piazza della Libertà si potrà partecipare all’estrazione dei premi messi in palio.

Viguzzolo è il centro più popoloso della val Grue, in zona pianeggiantre, confinante con il Comune di Tortona. La pieve romanica di Santa Maria (sec. XI), ben visibile per chi transita sulla provinciale che da Tortona porta in val Curone, è certamente il monumento più importante del paese ed uno dei più interessanti del tortonese.