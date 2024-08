Parte il 24 agosto e prosegue fino a ottobre l’edizione 2024 del “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus che si snoda fra dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore Monferrato.

Saranno 19 gli eventi per la 19a edizione della manifestazione, che vedrà protagonisti musicisti, attori e intellettuali come Giulio Scarpati, Nuzzo e Di Biase, Fast Animals And Slow Kids, Cochi Ponzoni, Garbo, Gianni Biondillo, Nando De Luca, Garbo, Bruno Gambarotta, Ernesto Ferrero, una camminata letteraria e, già annunciati nelle scorse settimane, Simona Molinari, Cristina Donà, Andrea Mirò, Lamante, Valerio Lundini, Willie Peyote, Alessia Tondo, lo spettacolo ‘Sconfinare’ e la finale del PeM Music Contest.

Un cartellone alquanto variegato, tutto a ingresso gratuito, per una manifestazione il cui fulcro è costituito da incontri/intervista con artisti e intellettuali che, nel primo caso, si raccontano inframezzando alle parole una esibizione. Una sorta di live journalism con spettacolo.

In questa edizione è significativo l’ulteriore spazio dato ad attori e comici, come Nuzzo e Di Biase, Cochi Ponzoni, Valerio Lundini (che avrà modo anche di esibirsi con la sua band, i Vazzanikki) e Giulio Scarpati. In quest’ultimo caso la serata sarà dedicata a Italo Calvino, in collaborazione con Biennale Junior di Letteratura per ragazzi. Ma la letteratura vedrà anche incontri con Gianni Biondillo e Bruno Gambarotta, un omaggio a Ernesto Ferrero (in collaborazione con il Salone del libro di Torino, di cui Ferrero è stato per anni direttore) e la tradizionale camminata, quest’anno in una notte di luna piena.

Come sempre di rilievo è la parte musicale che accosta generi e generazioni molto diversi, dal rap di Willie Peyote al pop-jazz di Simona Molinari, dal nuovo rock di Fast Animals And Slow Kids e Lamante a cantautrici di rilievo come Cristina Donà e Andrea Mirò, dal folk di Alessia Tondo alla new wave di Garbo, sino ad un personaggio fondamentale della nostra migliore musica come Nando De Luca. Ed ancora: lo spettacolo ‘Sconfinare” tra canzone e reading e la finale del terzo PeM Music Contest che vedrà confrontarsi M3carl, Mabi, Mosi, PierC e, in veste di ospite, Linn, la vincitrice dello scorso anno.

“PeM!” è un festival diffuso che parte da San Salvatore Monferrato e fa tappa a Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive, Camagna Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte.

Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato (da dieci anni sito Unesco) e attorno al Monferrato, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

IL PROGRAMMA

Sabato 24 agosto, ore 21.30, incontro/concerto con Simona Molinari

Parco Torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

Venerdì 30 agosto, ore 21.30, concerto/incontro con Lamante

Piazza Sant’Eusebio, Camagna Monferrato (AL)

in collaborazione con Sut la cupola

Martedì 3 settembre, ore 21.30, concerto/incontro con Valerio Lundini e i Vazzanikki

Piazza Papa Giovanni XXIII (piazza della chiesa), Balzola (Al)

Giovedì 5 settembre, ore 21.30, spettacolo teatrale “Sconfinare”

Cascina Annibalini, Mirabello Monferrato (AL)

Venerdì 6 settembre, ore 21.30, concerto/incontro con Andrea Mirò

Piazza Vittorio Veneto, Rive (Vc)

Domenica 8 settembre, ore 21.30, incontro con Willie Peyote

Parco Torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

Martedì 10 settembre, ore 21.30, concerto/incontro con Cristina Donà

Country Sport Village (strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

Giovedì 12 settembre, ore 21.30, Pem Music Contest con M3CARL, Mabi, Mosi, PierC. Ospite Linn

Country Sport Village (strada Comunia 30), Mirabello Monferrato (Al)

Venerdì 13 settembre ore 21.30, concerto/incontro con Alessia Tondo

Località Lu, piazza Papa Giovanni XXIII (sagrato Chiesa di San Nazario), Lu e Cuccaro Monferrato (Al)

Martedì 17 settembre, ore 21.30, incontro con Fast Animals and Slow Kids

Parco Torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

Giovedì 19 settembre, ore 21.30, Giulio Scarpati legge Italo Calvino

Parco Torre storica (via Sottotorre), San Salvatore Monferrato (Al)

in collaborazione con Biennale Junior di Letteratura per Ragazzi

Venerdì 20 settembre, ore 20.30, Camminata letteraria in una notte di luna piena

Partenza dal Santuario Madonna del Pozzo, San Salvatore Monferrato (Al)

Sabato 21 settembre, ore 18, incontro con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

località Cuccaro, via Colonnello Mazza 1, Lu Cuccaro Monferrato (Al)

Lunedì 23 settembre, ore 21.30, incontro con Cochi Ponzoni

Anfiteatro dei giardini pubblici, via Roma, Balzola (Al)

Martedì 24 settembre, ore 21.30, incontro con Gianni Biondillo

Biblioteca civica, piazza Vittorio Veneto 1, Alessandria

Venerdì 27 settembre, ore 21.30, concerto/incontro con Nando De Luca

Teatro Verdi, piazza Castello 19, Pontestura (Al)

Domenica 29 settembre, ore 18, concerto/incontro con Garbo

Ecomuseo della Pietra da Cantoni, piazza Vallino, Cella Monte (Al)

in collaborazione con Ecomuseo della Pietra da Cantoni

Mercoledì 2 ottobre, ore 18, Incontro con Bruno Gambarotta

Centro comunale di cultura, piazza XXXI Martiri 1, Valenza (Al)

Martedì 29 ottobre, ore 21.30, Omaggio a Ernesto Ferrero

Teatro comunale, piazzetta Fosca, San Salvatore Monferrato (Al)

In collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino

Gli appuntamenti sono condotti da Enrico Deregibus, tranne quello del 19 settembre, da Pino Boero, e quelli del 5 e 20 settembre e 29 ottobre, da Riccardo Massola

Dichiara il direttore artistico Enrico Deregibus: “è il mio decimo anno alla conduzione di questo festival, un traguardo simbolico che arriva nell’anno in cui PeM propone 19 eventi, un numero mai raggiunto prima. Spero in una crescita ulteriore di spettatori. Per intanto diversi segnali dicono che sono sempre più quelli che arrivano da altre province del Piemonte e da altre regioni. E così conoscono il Monferrato e i suoi dintorni, fine non ultimo della manifestzione.

Riguardo agli aspetti artistici, la formula degli incontri/intervista è ormai consolidata, anche se non mancano altri format, vitali per il festival, dalla passeggiata letteraria al contest musicale. Questa edizione continua nel percorso degli ultimi anni che dà spazio non solo ai musicisti ma anche ad attori e comici, oltre che a scrittori. Con un sguardo attento alle nuove generazioni. L’intento è quello di offrire cose il più possibile eterogenee, toccare target diversi di pubblico che magari poi si incuriosiscono e scoprono anche cose lontane dalla loro zona di conforto.

In generale devo dire che una grande motivo di soddisfazione personale è che le richieste che mi fanno i Comuni e gli enti che ospitano gli eventi sono sempre più improntate alla ricerca di qualità e non solo nei nomi noti. Questi devono ovviamente esserci, per far accendere più riflettori, ma è davvero importante riuscire a portare dalle nostre parti proposte che altrimenti forse non arriverebbero. Per me è un punto fermo. Ed il pubblico ormai si fida, viene alle serate anche se non conosce, viene a scatola chiusa. Ed è una stupenda conferma. Era uno dei miei obbiettivi principali dieci anni fa, una sorta di missione. Un festival culturale serve anche a questo”.

Dichiara il sindaco di San Salvatore Monferrato, Comune capofila, Corrado Tagliabue: “Fare rete con l’intrattenimento di qualità è sempre stato il nostro pallino. Coinvolgere le realtà dei comuni vicini e caratterizzare il nostro territorio con un festival di parole e musica, diciannove anni fa poteva sembrare un azzardo. Senz’altro era una novità, qui da noi. PeM nel tempo è cresciuto, ha consolidato il suo ruolo e, grazie al lavoro di tanti ed in particolare di Riccardo Massola, Enrico Beccaria e del nostro direttore artistico Enrico Deregibus, ha saputo affermarsi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone, entrando in nuovi Comuni, coinvolgendo le loro comunità. PeM ha contribuito a far conoscere il Monferrato, luogo meraviglioso, crocevia di storie ed esperienze, terra di passaggio e di restanza.

Noi monferrini, la vocazione di ospitare la eserciteremo per diciannove sere e se sapremo coglierla, gli artisti che abbiamo invitato ci lasceranno un po’ della loro ricchezza, parole sagge, musica piacevole. E noi ce ne torneremo a casa con valori nuovi, da coltivare il giorno dopo, sulle nostre colline”.

Il festival è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama musicale e culturale italiano, come dimostra l’attenzione della stampa nazionale e la statura degli artisti e intellettuali che vi hanno partecipato, nomi come Arturo Brachetti, Manuel Agnelli, Diodato, Malika Ayane, Pilar Fogliati, Morgan, Ron, Luca Sofri, Gene Gnocchi, Paola Turci, Violante Placido, Guido Catalano, Eugenio in Via Di Gioia, Nada, Samuel, Franco Arminio, Enrico Ruggeri, Mauro Pagani, Carlo Massarini, Ditonellapiaga, Marina Massironi, Roy Paci, Zen Circus, Tosca, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Frankie hi-nrg mc, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Giovanni Truppi, Matteo Bordone, Bobby Solo, Davide Van De Sfroos, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Vittorio De Scalzi, Vasco Brondi, Anita Caprioli, Giuseppe Cederna, Fabio Troiano, Francesco Bianconi, Ensi, Paolo Benvegnù, Motta, Ghemon, Ex-Otago, Paolo Bonfanti, Roberta Giallo, Emma Nolde, Flaco Biondini, Davide Longo, Maurizio Crosetti. Paola Mastrocola, Giorgio Conte e molti altri.

Il PeM! Festival è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con i Comuni di

Valenza, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria, Camagna Monferrato, Mirabello Monferrato e Country Sport Village, Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il Comune di Cella Monte

Direzione artistica: Enrico Deregibus

Ufficio stampa e promozione radiofonica: Ender Comunicazione

Design e comunicazione: Corrado Tagliabue

