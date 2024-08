Inizia giovedì 22 agosto l’11° edizione del BORDIGHERA BOOK FESTIVAL, quattro giorni nel cuore di Bordighera con Corso Italia gli stand delle case editrici provenienti da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali.

L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera ed è inserito da Regione Liguria nel Calendario Fieristico Italiano.

Orari: giovedì ore 16,30 -23,00; venerdì e sabato ore 10,00 – 23,00; domenica 10,00 -20,00. Taglio del nastro con le autorità alle ore 16,30 di giovedì 22 agosto in Corso Italia lato Corso Europa.

Oltre all’area espositiva si svilupperà un settore riservato agli Incontri Letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti nella via (Spazio Buga Buga e Spazio Europa).

Ecco il programma della prima giornata:

Giovedì 22 agosto

ore 16,30 Apertura stand Case editrici

ore 16,30 Inaugurazione ufficiale

ore 16,30 Laboratorio “Casco da astronauta” con Robirò

Blue Space. Alla conquista dello spazio

ore 17,00 Buga Buga Bernardino Veneziano e Roberto Squarciafichi “Gli anni ruggenti dei Bagni Margunaira” Alzani editore

ore 17,30 Spazio Europa Giuliano Raimondo “Nell’orto chiuso” Marco Saya Edizioni

ore 17,45 Buga Buga Renata Briano “Liguria in cucina” Erga edizioni

ore 18,00 Laboratorio Impariamo a ballare il cha cha cha con il maestro Marino Biglieri ASD Delfi

ore 18,15 Spazio Europa Luigi Stefanazzi “L’Enigma dell’Oleandro” Astro edizioni

ore 18,30 Buga Buga Giulio Maria Geluardi “Farfalle di pietra” Fusta editore

ore 19,00 Spazio Europa Luciano Villa “Di pietra e di sogno” Bookabook edizioni

ore 19,15 Buga Buga Leonardo Massabò “La danza dell’impiccato” Edizioni Antea

ore 21,00 Palaparco Andrea Vitali “Sua Eccellenza perde un pezzo” Garzanti

Sul sito si possono trovare foto autori e sinossi di tutti i libri che verranno presentati divisi per giorno ed ora o in ordine alfabetico di autore.

www.bordigherabookfestival.it

Quest’anno il Bordighera Book Festival ospita:

L’Accademia Balbo con la mostra “Oltre le parole” Visione, colore, emozione

il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”

La delegazione Italiana dell’associazione Amnesty International

La mostra di Chiara Mazzocchi “Frequenze del subconscio”, il corpo vede, l’anima raccoglie, lo spirito distribuisce.

Laboratori e animazione

“Blue space” 4 giorni alla conquista dello spazio a cura di Robirò Small lab

Laboratorio “Casco da astronauta” ( 16,30 – 19,30)

Impariamo a ballare il cha cha cha con il maestro Marino Biglieri ASD Delfi (ore 18,00)

Serata speciale nei Giardini di Palazzo del Parco alle ore 21,00 incontro con

Andrea Vitali “Sua eccellenza perde un pezzo” Garzanti

Le inquietudini della Bellano di Andrea Vitali si mescolano con le morbidezze del paesaggio lacustre, creando la magica combinazione che ha conquistato il maresciallo Ernesto Maccadò.

I fratelli Scaccola sono titolari della forneria a Bellano. Tirati su a pedate dal padre panettiere, conoscono solo il piccolo mondo del forno e dell’abitazione al piano sopra. Un giorno arriva una lettera del segretario del sindacato panettieri di Como che chiede aiuto per organizzare una gita in battello degli iscritti comaschi in quel di Bellano per celebrare l’anniversario della fondazione di Roma. E il mondo degli Scaccola sembra andare a gambe all’aria. Arriva il gran giorno dei panettieri a Bellano, impreziosito dal Federale di Como in persona, che vorrebbe saperne di più di quel paese turbolento. Ma niente, dev’esserci qualcosa nell’aria che fa andare tutto storto, perché sul più bello un furto, inspiegabile, finisce per agitare acque già fin troppo mosse.

Per ulteriori informazioni:

sito dedicato: www.bordigherabookfestival.it

FB Gruppo Bordighera Book Festival