da giovedì 22 a venerdì 23 agosto, dalle ore 19 – Piazzale Olimpia, San Bartolomeo al Mare

Una due giorni di ottima cucina con stand gastronomici che vi proporranno dalle tipiche trenette al pesto alla ligure con fagiolini e patate, ai grigliati che non possono mancare a una sagra estiva.

Musica con gli “ERBAGRAMA” giovedì, introdotti dai “TINTARELLA DI LUNA” e venerdì con i “FUNKY MONKS”.

Esposizione di quadri di artisti locali e una simpatica “incursione” dell’Harley Davidson Italian Club – Liguria.

Divertimento e buona cucina per una festa che ha come obbiettivo la raccolta fondi per beneficenza.

Parcheggio ed ingresso gratuito e apertura stand gastronomici dalle ore 19.00