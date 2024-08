Dopo il pienone fatto registrare nella serata di ieri dal tributo ai Queen, con protagonista la band Break Free, nel ricco e variegato programma del 13° Emd Festival di Diano Marina arriva il consueto momento dedicato all’operetta, ovvero quel genere teatrale comico completo, in cui sono presenti le arti della recitazione, del canto e del ballo.

L’appuntamento è per domani, sabato 24 agosto (ore 21.30), con Al Cavallino Bianco, l’operetta più rappresentata in Europa dopo La Vedova Allegra. A mandarla in scena, sul palco di Villa Scarsella, sarà la Compagnia Teatro Novecento, una delle più apprezzate a livello nazionale, il cui cast si esibisce abitualmente in prestigiosi teatri.

Al Cavallino Bianco è un’operetta di Ralph Benatzky, su libretto di Hans Muller, Erick Charrell e Robert Gilbert. Andò in scena in prima assoluta l’8 novembre 1930 a Berlino. Il suo successo fu immediato: al London Coliseum di Londra dall’8 aprile 1931 fu proposta 650 volte e a New York divenne uno degli spettacoli più gettonati di Broadway.

La rappresentazione è prevista, come tradizione, in forma completa (occasione rara dalle nostre parti), quindi con la presenza dell’orchestra Cantieri d’Arte, diretta da Stefano Giaroli, del corpo di ballo Novecento, con le coreografie di Salvatore Loritto, scene e costumi curati da Arte Scenica di Reggio Emilia. Questi gli interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Scilla Cristiano (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Gogoli), Silvia Felisetti (Claretta Hinzelmann), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi) e Stefano Orsini (prof. Hinzelmann). La regìa è affidata ad Alessandro Brachetti.

Al Cavallino Bianco è un’opera carica di energia e brio, una vivace commedia fiabesca, ricca di colpi di scena, ambientata in un hotel sito su di un incantevole lago austriaco, dove si intrecciano tresche amorose e sentimenti non sempre ricambiati. I protagonisti sono la locandiera Gioseffa e il suo primo cameriere Leopoldo, il seducente avvocato Bellati e Ottilia, ospite dell’albergo insieme al padre commendator Pesamenole, il simpatico rubacuori Sigismondo e la sgraziata Claretta, giunta al Cavallino Bianco insieme al padre, professor Hinselmann, sfortunato e improbabile scienziato e inventore tedesco. Il clima vacanziero e il diffuso buonumore completano il quadro ideale per una serata divertente e spensierata.

Biglietti. Come per gli altri spettacoli dell’Estate Musicale Dianese Festival, i biglietti (numerati) possono essere acquistati in prevendita o al botteghino. Il costo è di 24 euro per i posti del primo settore e di 20 euro per il secondo (ridotto 10 euro per gli under 14). Info e prenotazioni: 351.4221860, info@emdfestival.it. Sito: www.emdfestival.it.

Quello di sabato 24 è il penultimo appuntamento della 13a edizione che si chiuderà giovedì 29 agosto con L’Anima del Tango, concerto che vedrà protagonista l’ensemble Dodecacellos, diretta da Andrea Albertini, con un omaggio ad Astor Piazzolla.



13° Emd Festival –Gli ultimi due appuntamenti

Sabato 24 agosto

Al Cavallino Bianco – operetta in due atti di Ralph Bénatzky

Interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Cristiano Scilla (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Cogoli), Silvia Felisetti (Claretta H.), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi), Stefano Orsini (prof. Hinzelmann).

A cura della Compagnia Teatro Musica Novecento. Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Brachetti. Coreografie: Salvatore Loritto.

Primo settore: 24 euro – Secondo settore: 20 euro – Under 14: 10 euro





Giovedì 29 agosto

L’Anima del Tango – Omaggio ad Astor Piazzolla Ensemble Dodecacellos – Direttore: Andrea Albertini

Posto unico: 15 euro – Under 14: 10 euro