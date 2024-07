AFA26 è un progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria attuato con la collaborazione del Circolo del Cinema Adelio Ferrero e l’associazione Ohimeme e per il secondo anno l’iniziativa il luogo deputato scelto è quello dei Giardini Pubblici di viale Repubblica ad Alessandria: un’occasione per riconsiderare la performance artistica come mezzo privilegiato di indagine sociale e consapevolezza civica.

L’Assessora alla Politiche Giovanili del Comune di Alessandria Vittoria Oneto dichiara: “AFA26 è un progetto di riqualificazione urbana attraverso l’arte. Nasce dalla necessità di coinvolgere nella creazione artistica i giovani e allo stesso tempo riqualificare un’area verde preziosa come i Giardini Pubblici, luogo simbolo della cultura alessandrina, sede del Teatro Comunale e biglietto da visita della città. L’idea è quella di stimolare la cittadinanza a riscoprire le potenzialità di questo meraviglioso luogo rendendolo vivibile e sicuro per ogni fascia d’età, un luogo dove i bambini possano giocare, i giovani socializzare, avendo le opportunità per esprimersi.”

SABATO 20 LUGLIO

ORE 10:00

“Coloriamo i Giardini” laboratorio artistico per bambini (fascia d’età 6/12) a cura della street artist Susanna Bobbio

ORE 18:00

Cafoonè Podcast Live_ ospite Nicholas David Altea

“Cafoonè Podcast”, progetto ideato da Dario Ponticello e Giacomo Pisani con la supervisione tecnica di Luca Ponzano, consiste in chiacchierate informali dove vengono trattati vari argomenti, sempre dando la precedenza alla voce dell’ospite della puntata; l’ospite di questa puntata sarà Nicholas David Altea giornalista, social media manager e web editor, scrive per Wired Italia e Rumore e si occupa anche di direzione artistica, di comunicazione social e tutto quello che mette assieme giornalismo, musica, concerti, festival, social network e comunicazione.

ORE 21:30

RAP CULTURALE LIVE_Falco_Metis_Paul Wild_Sader_IL Narra

FALCO ZC https://www.instagram.com/falco15121/

Raffaele Cionti in Arte Falco classe 2001 a 12 anni scopre il mondo dei freestyle, nota subito una certa affinità con le parole ed il beat fino a quando decide di concentrarsi e di dedicarsi completamente al mondo della musica; entra a far parte del team Rap Pirata Piemonte dove comincia con aperture di vari artisti tra cui Inoki Ness, Rico Mendossa con il quale esce un feat “Block”; dopo l’uscita del feat viene contattato da Thaurus Music ed entra a far parte del collettivo, nel frattempo collabora anche con Universal per l’uscita del suo ultimo singolo “Money Rain”

YouTube “Economy” prod. Ei Yo Kid: https://youtu.be/QKY_FTrCrVI

“10 Piani prod. Ei Yo Kid : https://youtu.be/fAEXHzw9GyE

“Money Rain” prod. Ei Yo Kid: https://youtu.be/r_FCe2jOuTk

“Block” ft Rico Mendossa prod. Sick Budd: https://youtu.be/hTW6s-fhHes

Paul Wild, classe 1997, nasce e cresce nell’alessandrino e si inserisce nel mondo della musica con un background da ballerino; prendendo ispirazione tanto dalla vecchia, quanto dalla recente scena pop/R&B americana (di cui fanno parte artisti come SZA, Beyoncé, Bruno Mars, Frank Ocean e altri), avvia il percorso nel mondo del cantautorato in lingua inglese; nel corso degli ultimi due anni, grazie alla collaborazione con Il Narra (produttore), ha lavorato a singoli che a breve usciranno sulle piattaforme streaming per la Buker@work.

Sader, rapper alessandrino classe 1998, attivo dal 2019 quando pubblica il suo primo singolo per l’etichetta BadFlowRecords; nel 2020 vince il contest di Rap Pirata Piemonte con un freestyle su instagram; nel 2023 pubblica il primo progetto da solista, un mixtape di 15 tracce chiamato Aleground.

Ossama Amani (in arte Metis) è nato a Genova nel 2000 e cresciuto tra Acqui Terme e Bruxelles; all’età di 16 anni si addentra nel mondo della musica, spinto dalla passione per il rap che coltivava fin da bambino; ha iniziato con il freestyle, ma ben presto si è dedicato al lavoro in studio; nel 2022 entra prima nello studio della Natural Records e poi in quello di bunkerATwork, prima di iniziare ad esibirsi in vari eventi nell’alessandrino.

Classe 1973 IL NARRA, all’anagrafe Andrea Scagnelli, nasce artisticamente nei primi anni 90 come primo rapper della Provincia di Alessandria con il soprannome di Narratore; nel 1996 vista la scarsa disponibilità di studi di registrazione specializzati costruisce uno dei primi Homestudio del Nord Italia in ambito Rap, il BunkerCafè poi diventato nel 2008 il bunkerATwork audio video produzioni che oltre alla produzione audio proponeva video clip in collaborazione con l’etichetta BloccoRecordz del primo Emis Killa.

FACEBOOK – https://www.facebook.com/IL.NARRA.artistainsensolato/

Instagram – https://www.instagram.com/il_narra_bunkeratwork

YouTube – https://m.youtube.com/bunkerATwork

ORE 23:30

AFA26 Resident DJ Set

DOMENICA 21 LUGLIO

ORE 10:00

CONCERTO DEL MATTINO / Mellow Tones Quartet _ Standard Jazz

“Coloriamo i Giardini” laboratorio artistico per bambini (fascia d’età 6/12) a cura della street artist Susanna Bobbio’

ORE 21:00

Spettacolo “Eco-Medy il ritmo della terra” Teatro_Danza_Musica Scritto e interpretato dal gruppo comico “IPanchinaz” supervisionato da Davide Fabbrocino e Daniela Tusa, coreografie di Asd On Stage dance & theatre, scenografa Susanna Bobbio, musiche di Matteo Barile

NOTE: Spettacolo teatrale, itinerante a sfondo ironico, che tratta la tematica ambientale; scritto e interpretato dal neonato gruppo comico alessandrino “IPanchinaz”, arricchito dalle coreografie di ballerine e ballerini di ADS On Stage Dance, supervisionato da Davide Fabbrocino, Daniela Tusa e illustrato dalla scenografa Susanna Bobbio, le musiche originali di Matteo Barile; “Eco-Medy il ritmo della terra” fa parte del progetto: “GREEN COMEDY DAY” vincitore del bando AFA26 TEATRO dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria; il progetto comprende due giornate dedicate all’arte, dove gli spazi verdi cittadini diventano per l’occasione un ecosistema laboratoriale e formativo animato da professionisti e artisti locali che lavorando in rete coinvolgeranno cittadini, passanti, famiglie.

Il 20 e 21 Luglio si potranno visionare le prove aperte dello spettacolo, partecipare ad un laboratorio di pittura che vedrà realizzato un circuito di giochi diffusi e apprendere qualche tecnica base di disegno.

Domenica 21 luglio alle ore 18.00 oltre alla messa in scena dello spettacolo finale saranno tutti invitati a ragionare insieme e condividere idee per dare nuova vita ai Giardini Comunali: tutte le proposte saranno scritte in un quaderno che verrà consegnato al Sindaco di Alessandria.

Due giornate di arte e condivisione , per coinvolgere i cittadini di tutte le età e restituire uno spazio verde pubblico alla crescita sociale e culturale di Alessandria.

PER INFORMAZIONI

SABATO 20 LUGLIO DALLE ORE 12:00

DRINKS_ANDANDO E STANDO

FOOD_IL VETUSTO MONFERRATO

INOLTRE: STAND INFORMATIVI, MOSTRE, ARTE

Calendario AFA26_2024 – Giardini Pubblici Viale Repubblica, Alessandria

INGRESSO GRATUITO

INFO 389 4226172

www.afa26.it

evento promosso da: Comune di Alessandria, Circolo del Cinema Adelio Ferrero, Ohimeme