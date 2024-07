Giovedì 11 luglio appuntamento alle 21.00 in Banchina Aicardi a Imperia per lo spettacolo teatrale “Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro”, scritto e interpretato da Gianni Oliveri per la regia di Giancarlo Fares. Lo spettacolo rientra nel calendario delle manifestazioni promosse dal Comune di Imperia per l’estate 2024.

Produzione Lo Spazio Vuoto , lo spettacolo racconta la storia di Uluç Alì, personaggio leggendario realmente vissuto: genio della marineria e della pirateria, fu comandante della flotta turca nel Mediterraneo del 1500. Calabrese di nascita, la sua carriera si caratterizzò per il coraggio e l’abilità di marinaio che lo videro protagonista, con successo, di battaglie e imprese belliche straordinarie. La ferocia con cui invase la storia non è assoluta, ma generata dalla vita vissuta sotto il cielo, dalle aspettative tradite e dai sogni infranti. Le sottrazioni dell’animo di Uluç Alì si somatizzano e le ferite mostrano una diversa evoluzione della bellezza.

Lo spettacolo nasce da una storia di mare i cui protagonisti hanno segnato in qualche modo l’infanzia e l’immaginazione di tutti, alimentando la curiosità sul mondo dei corsari. Una storia che riguarda anche il territorio del ponente ligure, attaccato più volte dalle flotte corsare. Ultimo degli ultimi, Uluç Alì è divenuto leggenda: un tema antico, il suo, tragico nelle gesta e nella forma che ha acquistato voce e ha iniziato a parlare e a muoversi tra le pagine del testo, alimentando il desiderio di conoscerlo.

“Uluç Alì. L’Ultimo grande Corsaro” sarà proposto al pubblico per la prima volta con musica originale dal vivo. Sul palco prenderanno parte allo spettacolo Valentina Oliveri (pianoforte); Marcello Repola (percussioni), Franco Invidia (violino). La scenografia è di Carlo Senesi, audio e luci di Federica Siri.

Ingresso libero e gratuito.