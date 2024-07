La suggestiva cornice di Banchina Aicardi a Imperia è pronta a trasformarsi per due giorni in un salotto di cultura, storia, attualità e politica con due personalità d’eccezione: Paolo Mieli e Luca Bizzarri. Saranno infatti loro i protagonisti di “Incontri a Imperia”, in programma sabato 13 e domenica 14 luglio nell’ampliata e riqualificata area eventi del porto di Oneglia, a due passi dalle iconiche gru sul molo corto.

La rassegna, ideata e curata dalla giornalista Lucia Scajola, che ha collaborato a titolo volontario e gratuito all’organizzazione dell’evento nella propria città natale, vedrà la conduzione di Roberto Arditti, direttore editoriale di Formiche.net, scrittore e firma illustre del giornalismo italiano, con un passato alla direzione di Rtl 102.5 News e Il Tempo, nonché per anni tra gli autori di Porta a Porta.

S’inizia sabato 13 luglio, alle ore 21.00, con Paolo Mieli, scrittore, giornalista, già direttore de La Stampa e per due volte del Corriere della Sera, oltre che apprezzato divulgatore di temi storici. Presenterà “Il Secolo Autoritario”, saggio edito da Rizzoli, nel quale esplora le eredità degli autoritarismi del Novecento, ma riflette sui temi contemporanei come la convivenza religiosa difficile, la violenza globale, il terrorismo internazionale e la “cancel culture” fino a domandarsi se non sia quello che stiamo vivendo la prosecuzione del secolo autoritario novecentesco.

Domenica 14 luglio, alle ore 18.30, sarà invece la volta di Luca Bizzarri, attore genovese, comico dalla graffiante ironia e volto noto della televisione italiana, che presenterà il suo nuovo libro “Non hanno un amico”, edito da Mondadori, offrendo il suo sguardo acuto sulla realtà e facendoci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Una raccolta di quanto l’autore racconta ogni giorno nel suo celebre podcast, diventato cult.

Entrambe le giornate sono a ingresso libero e gratuito.

“Il calendario eventi di quest’anno, per la varietà delle proposte offerte alla cittadinanza, è il simbolo di una città che vuole essere viva, come da programma del sindaco e dell’Amministrazione. Vitalità che si esprime anche dedicando momenti all’ascolto di grandi personalità come Paolo Mieli e Luca Bizzarri, che offriranno importanti spunti di riflessione sull’attualità che ci circonda. Quello di Mieli, inoltre, è un gradito ritorno a Imperia, visto che aveva aperto nel 2018 la stagione di Aspettando il Centenario”, commenta l’assessore alla Cultura Marcella Roggero.

“L’incontro è stimolo, scambio, apertura. Questo lo scopo della rassegna. Diversissimi per profili ed età, Paolo Mieli e Luca Bizzarri hanno in comune di essere due menti critiche che non usano il sensazionalismo per leggere il reale. Applicano il buonsenso, aiutano noi a trovarlo, usando testa e anche cuore, prima della lingua o dell’indice. Di fronte a una comunicazione fatta di certezze, giudizi e sentenze, entrambi aprono interrogativi, fornendo risposte attraverso il ragionamento, lontani dalle urla. Ecco perché penso che incontrare due così sia un privilegio”, sottolinea Lucia Scajola.