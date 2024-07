SABATO 27 LUGLIO

Tortona: alle 21 in piaza Julia Derthona Festival Ultrapadum 32° edizione del Festival – concerto lirico con Angiolina Sensale e Alessio Verna- baritono, cittadino tortonese che si sta distinguendo nel panorama lirico internazionale. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno del Teatro Civico, fino ad esaurimento posti

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Carbonara Scrivia: musica dal vivo anni ’60 con MTCM Band, gastronomia con: insalata di mare, frittura di calamari e ciuffi – gradita la prenotazione al n. 0131.606038 (Bar Fiorentina)

Gremiasco: ore 21 Serata revival musica con gli O2 – sfilata dei coscritti 2006

San Sebastiano Curone: Innovart Festival dell’arte. Durante l’intero weekend, le botteghe del paese ospiteranno artisti e designer provenienti da tutta Europa. Durante le giornate, gli stessi artisti o ospiti esterni si occuperanno di condurre workshop o speech inerenti al loro lavoro. Alcuni artisti si cimenteranno in vere e proprie performance, creando le loro opere direttamente durante l’evento.

Spineto Scrivia: ore 21 Santa Messa • ore 21:30 solenne processione con le confraternite e rinfresco in piazza –

DOMENICA 28 LUGLIO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it

Alluvioni Piovera: al castello di Piovera alle 21.15 Cantano gli allievi della Masteclass Daria Masiero e suonano gli allievi della Monferrato Classic Orchestra Galà lirico della masterclass del soprano Daria Masiero – F. Schubert – Piano Quintetto “La trota” Vittorio Sebeglia,violino • Raffaele Totaro,viola • Tommaso Cavallo, violoncello • Oliver Gibbon, contrabbasso • Sabrina Lanzi, pianoforte. Ingresso ad offerta minima 10 euro.

Gremiasco: Festa Patronale musica con Bruno D’Andreaorganizza Vediamoci a Gremiasco

Sale: Strasale corsa campestre Partenza alle ore 9:00 da via Marconi

San Sebastiano Curone: Innovart Festival dell’arte. Durante l’intero weekend, le botteghe del paese ospiteranno artisti e designer provenienti da tutta Europa. Durante le giornate, gli stessi artisti o ospiti esterni si occuperanno di condurre workshop o speech inerenti al loro lavoro. Alcuni artisti si cimenteranno in vere e proprie performance, creando le loro opere direttamente durante l’evento

Spineto Scrivia: Festa patronale di San Giacomo PROGRAMMA domenica 28 ore 9:30 Santa Messa • dalle ore 19:30 Festa in piazza con farinata, patatine, wurstel, birra, servizio bar e musica con Daniele Sassi • lunedì 29 dalle ore 19:30 grigliata in piazza su prenotazione (n. 3349041560 – 3284668596) con i prodotti dell’azienda agricola Giorgio Repetto e gonfiabile gratuito per i bambini • dalle ore 21 si balla con O2 Music Event -a cura di Pro Loco, Confraternita e Comune di Spineto Scrivia

Fabbrica Curone: alla frazione Caldirola GIORNATA RINNOVO TESSERAMENTI dialoghi sulla Resistenza in piazza XXIV maggio nell’anniversario dell’80° Anniversario del Rastrellamento di Caldirola – a seguire agnolotti in piazza a cura di Ristorante Montecarlo ed esibizione delle fisarmoniche della Val Borbera