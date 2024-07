SABATO 13 LUGLIO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Alzano Scrivia: La Balduzzina rassegna gastronomica dedicata alla tipicità locale cipolla rossa dolce estiva • PROGRAMMA: dalle ore 19 Grande sagra in piazza e cena di campagna con menù speciale della Balduzzina – dalle ore 20 live concert con Travelin’ Band Best of Rock Legends • organizza la Pro Loco di Alzano S. info: tel. +39 3398566287 e-mail prolocoalzanoscrivia@libero.it

Castelnuovo Scrivia: Sabato 13 luglio ore 21:30 Castelnuovo Scrivia (AL) Cortile Castello PodestarileNONNETTI Coltelleria Einstein teatro comico di movimento e musica di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola – regia di Valerio Bongiorno

DOMENICA 14 LUGLIO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it

Garbagna: ore 17:00 piazza degli Ippocastani per Il Borgo delle Storie spettacolo di burattini Anche il lupo ha paura teatro di figura in marionette corporee e prosa – Prod. Eca Teatro ore 11:00 ll Laboratorio di Nat di Natale Panario con Il lupo parlante – burattino