Il Dertona Calcio Giovanile ha inaugurato la nuova stagione calcistica con un’iniziativa dedicata alle leve femminili. Lunedì 15 luglio si è svolto un “open day” per le categorie Giovanissime, Esordienti e Pulcine: un’occasione per affacciarsi al mondo del calcio e per conoscere l’academy bianconera che dallo scorso anno vanta una sezione women.

L’iniziativa, che ha visto venticinque partecipanti fra ragazze e bambine, è stata dedicata alle atlete nate dal 2010 al 2016 non tesserate per altre società sportive ed è stato coordinata da istruttrici in possesso di patentino del settore tecnico della FIGC.

Ha presenziato all’open day l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Tortona, Giordana Tramarin, che ha rivolto un saluto di benvenuto alle giovani presenti sottolineando l’importanza dell’attività sportiva e della realizzazione di opportunità per una partecipazione equa in tutte le sfere della vita della donna, inclusa quella sportiva.