Proseguono gli interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi in città: al momento ci sono tre cantieri aperti presso altrettante strutture pubbliche, il primo alla palestra “Coppi” in via Trento, dove è in corso il rifacimento del tetto, sostanzialmente riproponendo la tipologia attuale, adeguando opportunamente gli spessori e le sovrapposizioni dei pannelli metallici oltre che, in particolare, il sistema di allontanamento della acque piovane (canali e pluviali in lattoneria). Le superfici interessate sono circa 1.300 mq di ponteggio e 1.500 mq di copertura. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 450 mila euro, finanziati per 400 mila da privati nell’ambito della convenzione per la Cittadella dello Sport mentre gli altri 50.000 euro derivano da fondi propri del Comune.

Altro intervento riguarda invece la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna”: in particolare sono in corso gli interventi per il il completamento del ripristino del manto di impermeabilizzazione della copertura (zona spogliatoi, servizi e connettivo); il consolidamento di elementi strutturali in cemento armato mediante rinforzo, ripristino, rasatura e passivazione delle parti interessate; l’adeguamento degli impianti elettrici e ripristino delle relative finiture. La superficie interessata è di circa 1.700 mq di copertura e circa 4.000 mq di locali con impianti elettrici da adeguare. Importo complessivo degli interventi è di 400 mila euro, sempre finanziati da privati nell’ambito della convenzione per la Cittadella dello Sport: nel contesto degli interventi, su iniziativa della società Gestione Cittadella Srl in collaborazione con il Derthona Basket, verranno sostituite sia la pavimentazione del campo da gioco della palestra “Codevilla” con un nuovo fondo in parquet, che le tribune dietro i canestri, oltre che la messa in opera di un servoscala per l’accesso del campo da parte dei disabili.

Infine sono in corso i lavori di ristrutturazione della piscina in viale Dellepiane con gli interventi locali uffici della direzione al piano terra dell’edificio, la sostituzione degli apparecchi illuminanti delle due vasche natatorie, il rifacimento pavimentazione palestra di riscaldamento, riqualificazione locale bar al piano primo, per un investimento complessivo di 150 mila euro finanziati dal Comune attingendo dall’avanzo di amministrazione.