Cosa faranno il Sindaco Federico Chiodi e i suoi collaboratori nei prossimi 5 anni? Passato il periodo feriale l’Amministrazione comunale approverà le “Linee di mandato” che son o in pratica gli interventi concreti su quello che è stato il programma elettorale presentato nelle scorse settimane che per quanto riguarda Sviluppo del territorio, Ambiente e Turismo è il seguente:

Progetto “Vieni a vivere a Tortona”

Proseguire nel coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (agenti immobiliari, imprese, proprietari di immobili) al fine di promuovere e incentivare, tramite politiche di promozione digitale rivolte agli abitanti delle grandi città metropolitane, la possibilità di trasferirsi a Tortona garantendo servizi eccellenti, collegamenti rapidi ed efficienti in un contesto più a misura d’uomo e maggiormente vivibile.

Comunità energetiche

Incentivare e promuovere iniziative per ridurre la spesa energetica dei cittadini e aumentare la sostenibilità attraverso la costituzione di Comunità Energetiche, coinvolgendo anche le realtà territoriali e il Parco Scientifico e Tecnologico della Valle Scrivia.

Promozione turistica

Proseguire nella collaborazione con Alexala e gli altri operatori pubblici e privati del settore per individuare nuove forme di promozione, tramite offerte e pacchetti turistici che possano coinvolgere tutto il territorio, rivolti a tutte le tipologie di turismo.

Rafforzare i legami e le collaborazioni avviate negli ultimi anni con i Comuni centri zona della provincia, ampliandole a tutti i comuni del tortonese.

 Ampliare l’attività del Museo di Macchine Agricole “Orsi”, coinvolgendo gli agricoltori per aumentare l’offerta espositiva e

pianificare eventi specifici.

Cura e rispetto per l’ambiente

 Proseguire il dialogo con gli enti preposti per ottenere l’inclusione dell’ambiente Scrivia nel parco del Po, ottenendo maggior controllo, miglior fruizione e la possibilità di accedere a risorse e finanziamenti

specifici.

 Aumentare il numero dei cestini per i rifiuti in centro città e nelle aree verdi con riduttore. In particolare, nelle aree gioco e ricreative, proseguire con l’istallazione di cestini per la raccolta differenziata già avviata in forma sperimentale.

 Installare colonnine ecologiche per la raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigaretta in centro città.

 Promuovere l’installazione di “riciclatori” incentivanti in collaborazione con soggetti privati.

Welfare animale

 Realizzare sul territorio comunale un cimitero per animali d’affezione.

 Intercettare i fondi regionali per l’apertura di un ambulatorio veterinario solidale, rivolto agli utenti in difficoltà economica.