Anche con la nuova gestione della tariffa rifiuti verrà mantenuto il regime di esenzione per le famiglie in effettiva difficoltà economico-sociale. Ne danno notizia gli Assessori agli Affari Sociali Rachida Hasbane e l’Assessore all’ambiente Gian Filippo Casanova, che aggiungono: «Come in passato è possibile fare richiesta di esenzione tramite la consueta modulistica disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio Affari Sociali. Le domande devono essere corredate dalla documentazione che accerti la situazione economica (ISEE) e saranno esaminate da un’apposita commissione».

Intanto si segnala che le domande relative all’anno 2023 sono state valutate nelle scorse settimane e ai richiedenti è stato comunicato l’esito delle istanze.