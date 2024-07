In occasione della ormai consueta Notte Bianca, la Città di Acqui Terme si prepara ad ospitare e a vivere appieno due giorni dedicati allo shopping e al divertimento.

I festeggiamenti avranno inizio venerdì 5 Luglio con ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA, serata dove il divertimento e la musica saranno protagonisti, in attesa della NOTTE BIANCA dei Saldi che si terrà il giorno successivo, Sabato 6 Luglio.

“Un doppio appuntamento all’insegna dello shopping e del divertimento,” dichiara il Sindaco, Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini, “un duplice appuntamento per apprezzare la nostra Città e le sue attività commerciali. La Notte Bianca di Sabato 6 Luglio coinciderà con l’inizio dei Saldi Estivi, rappresentando un’ottima occasione per dedicarsi allo shopping, un momento per degustare i nostri prodotti enogastronomici d’eccellenza e trascorrere due piacevoli serate estive accompagnate da momenti musicali. Un grazie alle attività acquesi che con rinnovato entusiasmo partecipano all’iniziativa e un benvenuto a tutti i nostri graditi ospiti.“

Per l’Assessore al Turismo e Commercio, Dott. Michele Gallizzi “tutti gli eventi che questa Amministrazione promuove hanno l’obiettivo di supportare il disagio conseguenziale al rallentamento del volano turistico termale. Stiamo cercando di rafforzare il tessuto commerciale anche con queste iniziative.”

Dalle ore 20:00 di Venerdì 5 Luglio, presso Piazza Italia, si potrà vivere ad ingresso gratuito una serata all’insegna del divertimento e della buona musica. Dalle ore 20:00, live della band NON PLUS ULTRA, a seguire PARTY MANIA 90 (gadget ed animazione a tema dance anni ’90) con Emanuele Caponetto e Martin Klein by RADIO 105. Grande ospite della serata BIG BOY (Sergio Sylvestre) che si esibirà in uno Special live show.

Sabato 6 Luglio dalle ore 18:00, NOTTE BIANCA dei Saldi, per vostro shopping serale troverete i negozi aperti, tanto divertimento e musica per le piazze e vie cittadine. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Acqui Terme e le attività commerciali acquesi si rinnova l’atteso appuntamento cittadino.

Scopri gli appuntamenti su www.nottebianca.comune.acquiterme.al.it