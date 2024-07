Tortona, città di destra (2 abitanti su tre hanno votato così) sabato vedrà sfilare la comunità LGTB (Lesbiche, Gay, Trans e Bisessuali) nell’ambito di una democrazia che ha sempre caratterizzato i Tortonesi che rispettano tutte le minoranze e soprattutto tutte le idee, perché sono le idee che fanno le persone.

La Comunità LGTB organizza per la prima volta una manifestazione pubblica a Tortona “con lo scopo – dicono gli organizzatori che a Tortona hanno una piccola rappresentanza – di portare colore e allegria per rivendicare uguali diritti sanciti dalla nostra Costituzione, in particolare dall’articolo 3….”

Gli organizzatori tengono a precisare che questa non è una richiesta per la sola comunità LGBTQIA+ (che significa lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer, intersessuali e asessuali nonché altre identità e orientamenti quali ad esempio non binari, gender fluid o pansessuali) ma per tutti i cittadini Italiani.

“Avere uguali Diritti – dice Aurelia – significa per le donne avere una salario uguale, non essere discriminate, per i cittadini Italiani significa ad esempio non essere scavalcati nelle liste per l’assegnazione di una casa popolare. Per la comunità LGBTQIA+ significa meno discriminazione e matrimonio egualitario e tante altre opportunità negate, dal mondo discriminante del lavoro alla vita sociale… Questo primo PRIDE vuole innanzitutto ricordare i MOTI DI STONEWALL del 1969 da cui è partito “Tutto”! Una mostra specifica sarà aperta presso L’associazione La Fenice.”

PERCORSO E ORARI

Il Pride a Tortona si svolgerà Sabato 6 luglio: il ritrovo è alle ore 16 ai giardini della Stazione, zona ex Bar La Dolce Vita, con partenza prevista alle ore 17 su Corso Romita, Largo Europa, Via Lorini, Via Emilia sino a raggiungere Via Carducci, con breve FLASH MOB all’altezza di Piazza Duomo, si prosegue su Corso Montebello per concludersi nella piazzetta interna del Tribunale in Piazza delle Erbe con interventi dell’associazione AR3, Tessere Le Identità, Rete Dafne, della Madrina Laura Di Bari (miss Trans Simpatia) ed altre in attesa di conferma.