Il Gala “Colline in Movimento”, segna un’apertura internazionale di grande rilievo nel Territorio Monferrino e nella Provincia di Alessandria. Un evento unico nel suo genere che ospita a Fubine Monferrato e a Colle Manora, alcuni dei primi ballerini delle più importanti compagnie del mondo:

Royal Ballet di Londra, Ballet Bejart Losanna Il Birmingham Royal Ballet, il Teatro Nazionale di Opera e balletto di Lviv- Ucraina, il Theater Krefeld / Mönchengladbach Ballett .

Torniamo a respirare e a vivere la grande tradizione della danza e del Balletto, torniamo a farlo nella cornice naturale e bellissima delle colline e fra i vigneti del Monferrato.

Patrizia Campassi Direttore artistico

“…La vigna è fatta anche di questo, un miele dell’anima, e qualcosa nel suo orizzonte apre plausibili vedute di nostalgia e speranza. Insoliti eventi vi possono accadere che la sola fantasia suscita…” Cesare Pavese

La serata di spettacolo “ Colline In Movimento “, Gran Galà internazionale di danza, avrà come sfondo i vigneti di “ Colle Manora”. ” Un insolito evento” parafrasando il celebre e amato Cesare Pavese, che come un seme artistico mette radici in questa terra patrimonio dell’Unesco, che vedrà giungere a Fubine Monferrato e nella meravigliosa Tenuta “Colle Manora” di Giorgio e Marina SchÖn, i Primi Ballerini di Prestigiose Compagnie di Balletto di fama mondiale.

Il Sindaco di Fubine Monferrato Lino Pettazzi e Patrizia Campassi ideatrice e direttore artistico del Galà, mirano ad una corretta diffusione della cultura della danza e del balletto attraverso la realizzazione di uno spettacolo che offra la possibilità di fruire di quest’arte che storicamente e socialmente è un grande mezzo espressivo e di dialogo fra i popoli.

“Colle Manora” apre le sue porte ad alcune fra le più fulgide Stelle della Danza Internazionale che si esibiranno sul palcoscenico del Galà “Colline in Movimento”, previsto per Sabato 13 Luglio.

Yasmine Naghdi straordinaria artista, Prima Ballerina del Royal Ballet già insignita del prestigioso Premio DanzArenzano Arte 2020 , danzerà in coppia con Mathias Dingman, Primo ballerino del Birmingham Royal Ballet. La coppia di primi ballerini inglesi, proporrà coreografie che sono vere proprie pietre miliari del repertorio ballettistico, come il celebre Pas de Deux di Romeo e Giulietta nella versione coreografica di K.Mc Millan, il poetico e celebre assolo “La morte del cigno” e la variazione tratta dal Passo a Due del Balletto Don Quixote III atto.

Viktoria Dimovska e Adel Kinzikeev danzatori della grande tradizione ballettisticaUcraina e Russa, Primi Ballerini del Teatro Nazionale di Opera e balletto di Lviv, non mancheranno di emozionare la platea, interpretando opere che risplendono nel panorama della danza e del balletto di repertorio, come “Spartacus” e “Carmen”.

Kwinten Guilliams e Hideo Kishimoto Primi Ballerini del “Ballet Bejart “ di Losanna, ambasciatori della straordinaria tradizione coreografica di Maurice Bejart, incanteranno attraverso brani coreografici del meraviglioso repertorio Bejartiano e del coreografo Gil Romaine.

I Primi Ballerini Irene Van Dijk olandese e l’italiano Alessandro Borghesani del Theater Krefeld / Mönchengladbach Ballett diretto da Roberth North, proporranno una delle più famose e suggestive creazioni del Maestro North, “Morte e Fanciulla”

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Monferrato DanzArte alla Carriera, alla celebre coppia di Étoiles, Luciana Savignano e Marco Pierin, che nel 1999 per primi ricevettero il primo Premio DanzArenzano Arte.

Conferire un Premio alla carriera a questi due “mostri sacri” della danza internazionale, significa conferirlo anche a una parte di quella storia della danza, che ha segnato un’epoca entusiasmante per il balletto e per i suoi grandi personaggi. Loro sono “ La Storia della danza e del Balletto”.

L’evento che avrà anche un aspetto a sfondo benefico, promuoverà l’istituzione di Borse di Studio “Semi D’Arte”, rivolte ad eccellenze di studenti provenienti da prestigiose Accademie Nazionali e Internazionali, a sostegno del loro futuro artistico. I primi a ricevere questo incoraggiamento, saranno gli italiani Natalia Caliendo e Angelo Morgillo diplomandi della prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli diretta dal M° Stephane Fournial,e la turca Ezgi Toydemir, insieme all’ungherese Patrik Knausz, entrambi allievi dell’Hungarian Dance University, scelti dal Direttore Macher Szilárd.

Un ulteriore Premio, richiamerà l’attenzione del pubblico e dei giovani: il Premio “#Liberaconnessione” il cui termine sarà nella primavera 2025, momento in cui durante la giornata internazionale della danza, un’apposita giuria composta da addetti ai lavori, decreterà il vincitore della miglior opera di video-danza. Questo momento darà il via alla seconda edizione di “Fubine Porta di Cultura” e del “Monferrato DanzArte 2025”

Nasce il Premio Mila SchÖn, la famosa stilista che ha unito moda e arte ispirata dalle più importanti personalità artistiche della contemporaneità, Il Premio a lei intitolato, che celebra il talento delle nuove generazioni di stilisti, sarà assegnato per l’anno accademico ‘24/’25, per la Prima Edizione ad una giovane eccellenza della moda.

Info: www.premiomonferratodanzarte.it

info@premiomonferratodanzarte.it