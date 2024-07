Rivieracqua informa la comunità che nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio sarà eseguito un importante intervento di potenziamento della condotta adduttrice dell’acquedotto Roja. I lavori, che avranno luogo in via Saponiera a Diano Marina, sono parte del progetto “Masterplan Roja” e prevedono la messa in esercizio della nuova condotta adduttrice Roja bis.

L’intervento inizierà alle ore 21:00 di mercoledì 17 luglio e si concluderà alle ore 07:00 di giovedì 18 luglio. Durante questo periodo, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta sulla condotta adduttrice Roja 1, causando possibili disservizi nella fornitura idrica nei comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi e Andora (limitatamente alla frazione di Rollo).