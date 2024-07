Verso le ore 21:20 del 07 luglio 2024, personale della Sottosezione Autostradale Imperia Ovest interveniva sull’Autostrada A/10, nel territorio del comune di San Bartolomeo al Mare (IM), in quanto si era appena verificato un sinistro stradale tra un autoveicolo ed un motociclo. Nel corso dei rilievi, emergeva che il conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione. Per tale motivo, il soggetto veniva nuovamente ricollocato in stato di arresto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’indagato veniva altresì sanzionato amministrativamente per guida con patente revocata e guida di un veicolo privo di copertura assicurativa, con contestuale sequestro per confisca del motoveicolo condotto.

