Si è svolta questa mattina nella sede municipale di Palazzo Dellepiane una breve cerimonia per salutare il Capitano Giuseppe Volpe, Comandante della Guardia di Finanza di Novi Ligure, che a breve lascerà la nostra città per un altro incarico. Il Sindaco, Rocchino Muliere, gli ha rivolto un sincero ringraziamento a nome dell’intera comunità novese per il servizio svolto in questi anni. Dopo la consegna di una targa ricordo e della spilla con lo stemma della Città, il Sindaco ha salutato il nuovo Comandante della Compagnia, il Tenente Lorenzo Giambenini, che prenderà servizio dalla prossima settimana, al quale il Sindaco ha augurato buon lavoro assicurando la massima collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale.

