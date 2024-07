Innovart si propone come un festival dell’arte in tutti i suoi aspetti partendo dalla pittura, passando per il cinema, la fotografia, il design per arrivare alla musica. In ogni suo aspetto il festival si porrà con un ottica di alto livello, diventando occasione di confronto tra diverse realtà proponendo workshop e speech che tocchino ogni ambito dell’arte.

Durante l’intero weekend, le botteghe del paese ospiteranno artisti e designer provenienti da tutta Europa. Durante le giornate, gli stessi artisti o ospiti esterni si occuperanno di condurre workshop o speech inerenti al loro lavoro. Alcuni artisti si cimenteranno in vere e proprie performance, creando le loro opere direttamente durante l’evento.

Poiché l’obiettivo è incorporare tue le forme d’arte, durante la giornata di sabato l’evento si arricchirà con una zona completamente dedicata alla musica, mentre domenica verranno presentati diversi cortometraggi prodotti da registi emergenti.