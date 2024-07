San Martino in Badia (BZ). Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di San Martino in Badia e dell’Azienda di Promozione Turistica “Dolomites San Martino in Badia e San Vigilio” ed in collaborazione con “Associazione Endometriosi Alto Adige Noi con Voi”, alla presenza di un numerosissimo pubblico, nella sala eventi di San Martino in Badia, domenica 21 luglio, si è tenuta le Finale di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2024” (riservata alle mamme dai 56 anni a salire).

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Il concorso si è suddiviso in tre categorie: “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è terrà dal 12 al 15 settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola); “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si terrà dal 2 al 4 agosto ad Abano Terme Padova) e “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme finaliste, hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in varie prove creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2024” è LORELLA BARBUTI, 66 anni, centralinista, di San Giuliano Terme (Pisa), sposata da 44 anni con Giacomo e mamma di Juri, Ilaria e Mirko, di 43, 37 e 26 anni.

Per Lorella, ipovedente dalla nascita, il concorso ha rappresentato anche una sfida nei confronti della sua malattia, dimostrando che nella vita niente è impossibile. Bellezza, dolcezza, voglia di vivere e abilità, caratterizzano questa splendida signora, che afferma: “la mia disabilità, grazie al mio carattere ed alla mia famigli, mi ha permesso comunque di poter assaporare le gioie della vita, compreso il ballo, il mio desiderio è quello che la scienza mi permetta di vedere i miei figli e di aprire una scuola di ballo per non vedenti”.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria, presieduta dal Sindaco di San Martino in Badia Giorgio Costabiei:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” MONICA GAMALERI, 57 anni, impiegata, di Alessandria, mamma di Andrea e Luca, di 31 e 25 anni.

Le vincitrici di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2024” saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2025”, con scatti fotografici di Gloria Teti, nei luoghi più suggestivi di San Martino in Badia.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Olga Popa e Brigitte Federicis.

Ospiti d’Onore, la pluri Campionessa di sci Manuela Mölgg ed Anna Maria Amodio “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”.

Nel corso della serata è stato riservato uno spazio informativo dedicato all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile, con gli interventi della dottoressa Miriam Leopizzi Presidente dell’Associazione “Endometriosi Alto Adige Noi con Voi” e dei medici specialisti i dottori Martin Steinkaserer e Giorgio Comploi.

L’evento è stato ripreso dal circuito televisivo Fox Production, con la conduzione di Serena Pagliarani e la regia di Eugenio Angeli.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it