Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con l’avvio della demolizione del viadotto ferroviario sul torrente Polcevera, nell’ambito delle attività di realizzazione del collegamento Bivio Fegino – Porto Storico e del rinnovato Parco del Campasso, e il proseguimento delle attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena con il varo di un nuovo impalcato su via Ferri a Genova.

Inoltre sarà avviata una nuova fase degli interventi del valore complessivo di 84 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, che consentiranno di migliorare la regolarità del servizio ferroviario sulla linea Genova – Acqui Terme. In questa fase saranno realizzati: il rinnovo e il risanamento di 12 km di binario tra Campo Ligure e Ovada, un nuovo sottopasso con l’abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Prasco Cremolino. A tali interventi si aggiungeranno lavori di manutenzione straordinaria alle gallerie Colla, Pre di Mè, Turchino e al viadotto Roveresso, nonché ulteriori lavori di manutenzione degli impianti di armamento e tecnologici. Contestualmente, al completamento dell’iter autorizzativo in corso, sarà dato avvio al grande cantiere della galleria artificiale di Mele.

Per consentire gli interventi che saranno condotti in modo continuativo e in orario sia diurno che notturno, le linee Genova-Acqui Terme, Genova- Busalla e Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure durante l’estate risulteranno interrotte, per fasi, al traffico ferroviario. I periodi sono stati individuati con lo scopo di minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori non interferendo con i flussi dei pendolari scolastici con disagi ad un minor numero di viaggiatori sul percorso casa – lavoro rispetto ai periodi invernali.

In particolare sulle linee:

· Genova – Acqui Terme, la circolazione sarà sospesa sulla tratta Acqui T. – Ovada – Campo Ligure dal 6 luglio al 4 agosto. Nei fine settimana 6-7 luglio, 13-14 luglio e dal 20 luglio al 4 agosto sarà sospesa l’intera tratta Acqui Terme-Genova. Inoltre, dal 5 agosto al 8 settembre la circolazione sarà sospesa da Genova a Campo Ligure.

· Genova – Busalla, dal 6 al 16 luglio e dal 27 luglio al 8 settembre sarà sospesa la circolazione nei pressi di Genova Rivarolo.

· Genova – Arquata Scrivia – Novi Ligure, dal 5 agosto al 8 settembre, alcuni treni saranno limitati o cancellati o percorreranno itinerari alternativi.

Inoltre, per consentire il varo, e relative attività di finitura e verniciature, del nuovo impalcato ferroviario su via Ferri, il Comune di Genova emetterà Ordinanza di chiusura continuativa della stessa via dalle ore 6.00 del 6 alle ore 7.00 dell’11 luglio e dalle ore 21 del 10 agosto a mezzanotte del 15 agosto. Inoltre sarà necessaria una chiusura notturna dall’11 luglio al 10 agosto.

Si tratta della realizzazione di un’importante opera che consentirà la prosecuzione dei due nuovi binari tra Genova Voltri e Sampierdarena realizzati all’interno della nuova galleria Polcevera (prolungamento della bretella di Pra’) fino all’innesto con l’esistente Bivio Polcevera.

LINEA GENOVA-ACQUI TERME

· nei fine settimana 6/7 luglio e 13/14 luglio e tutti i giorni dal 20 luglio al 4 agosto, la circolazione dei treni sulla linea è sospesa. I treni della relazione Genova – Acqui Terme sono cancellati ed è istituito un servizio con bus da Genova Brignole a Acqui Terme e viceversa;

· dall’ 8 al 12 luglio e dal 15 al 19 luglio i treni sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Acqui Terme. Nella tratta interessata è istituito un servizio con bus; i treni R 12120 e R 33873 sono cancellati anche nella tratta Genova Brignole-Genova Sampierdarena;

· dal 5 agosto all’ 8 settembre i treni saranno parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. Nella tratta interessata sarà istituito un servizio con bus in corso di programmazione

Nella tratta tra Campoligure-Masone e Ovada, i bus eccetto GE001, GE002 e GE003, visibili nella tabella allegata, effettuano percorso diretto percorrendo l’autostrada: per Rossiglione è istituito un servizio bus dedicato tra le stazioni di Campoligure-Masone e Ovada via Strada Provinciale.

I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri P., Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

LINEA GENOVA-BUSALLA/ARQUATA SCRIVIA/NOVI LIGURE

· dal 6 al 16 luglio e dal 27 luglio all’ 8 settembre i treni della relazione Genova – Busalla non circolano. In questo periodo i viaggiatori in possesso di abbonamento valido nella tratta tra Genova Sampierdarena e le stazioni comprese tra Piano Orizzontale e Novi Ligure, potranno richiedere, presso le biglietterie Trenitalia, il rilascio di apposita autorizzazione per raggiungere o partire da Genova Sampierdarena via Genova P. Principe senza sovrapprezzo

· dal 6 al 16 luglio e dal 27 luglio al 3 settembre i treni Regionali della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure modificano l’orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. E’ istituito un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo.

· dal 4 all’ 8 settembre i treni della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Bolzaneto a Genova Brignole. È istituito un servizio con bus nella tratta Busalla – Genova Brignole.