Mercoledì 31 Luglio a Dolcedo, nella Piazzetta S.Tommaso alle ore 21, si potrà ascoltare il Chitarrista Riccardo Pampararo che ha deciso di offrire a Dolcedo la musica della sua chitarra e la sua arte.

E’ un nome conosciuto in Liguria. Nativo di Calice Ligure, PAMPARARO RICCARDO, si è diplomato, nel 1981, a pieni voti in chitarra classica presso il Conservatorio N.Paganini di La Spezia, sotto la guida del Maestro Pino Briasco.

Ha vinto i Concorsi nazionali di chitarra di Ancona nel 1976 e di Pieve di Cadore nel 1978.

Svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, partecipando a varie rassegne musicali di prestigio , come i Percorsi Sonori di Finale Ligure,le stagioni musicali degli Amici di Rossini di Savona e Spotorno. Nell’estate del 2018 ha tenuto 2 importanti concerti a Villa Marazza di Borgomanero e nei giardini del Municipio di Orta San Giulio.

Collabora attivamente con la BRG ORCHESTRA della Società Filarmonica di Finalborgo.

Fa parte del gruppo dei Medici Musicisti di Savona, con il quale ha partecipato a numerose esibizioni nazionali.

E’ socio fondatore dell’associazione musicale “Calice Ligure Città della Musica” e direttore artistico della Rassegna “Concerti estivi Associazione Calice Ligure Città della Musica” e

Nel corso degli anni ha contribuito attivamente alla attività concertistica ligure con la partecipazione a numerose iniziative, collaborando a molte manifestazioni culturali di beneficenza organizzate da varie associazioni, sia locali che nazionali (FAI , AVO, UNICEF, LYONS ) ed accompagnando con la sua chitarra anche eventi culturali, come presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre , recital di poesie e premiazioni.