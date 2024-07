E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 16 luglio 2024 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Art. 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente

2. Art. 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 23 aprile 2024

3. Art. 38 comma 6, D.Lgs. 267/2000: individuazione numero delle commissioni consiliari permanenti e dei relativi componenti e determinazione della competenza per materia

4. Art. 13 Legge 287/1951: elezione della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

Collegamento alla diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Tortona.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo