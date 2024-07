Ogni sabato sera, dal 6 luglio al 31 agosto, la Passeggiata degli Innamorati si trasformerà in un vivace palcoscenico musicale grazie all’iniziativa “Amore in Musica”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Club Marathon di Imperia. Le serate, che avranno inizio alle ore 21:30, offriranno un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare tutti i gusti musicali.

Si parte sabato 6 luglio con duo musicale, che vede la partecipazione di Damiano della Torre, pluristrumentista che ha collaborato con artisti di fama internazionale come Luciano Pavarotti e Joe Cocker.

Nei sabati successivi, si alterneranno artisti di grande talento, tra cui Danilo Ghiglieri (13 luglio), il trio musicale Silvio Pozzoli, Moreno Ferrara e Simone Peduzzi (20 luglio), il trio jazz/pop composto da Maurizio Ditozzi, Giulia Pia e Lorenzo Girola (27 luglio).

Il mese di agosto proseguirà nuovamente con il trio jazz/pop guidato da Maurizio Ditozzi (3 agosto), Damiano della Torre (10 agosto), Simone Peduzzi e la cantante e attrice Helena Hellwig (17 agosto), Andrea Brilla con il chitarrista finger style Luca Schiappacasse (24 agosto) e, per il gran finale, il cantautore imperiese Simone Alessio, in arte Garibaldi (31 agosto).

“L’iniziativa ‘Amore in Musica’ vedrà ogni sabato la Passeggiata degli Innamorati animarsi grazie a diversi artisti. Abbiamo creato un programma che unisce talenti locali e musiscisti di fama internazionale, offrendo una varietà di generi musicali che sapranno coinvolgere e appassionare il pubblico, dal jazz al pop, dal rock al blues, fino al balkan folk. Un invito a trascorrere le serate estive ad Imperia, in un’atmosfera di festa e condivisione, circondati dalla bellezza del nostro lungomare” commenta l’assessore alla Città Viva, Marcella Roggero.