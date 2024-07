Con l’arrivo del mese di luglio, Imperia si prepara ad ospitare quattro grandi eventi che movimenteranno le serate del capoluogo nelle prossime due settimane.

Si parte domenica 7 luglio alle ore 21.30 nella suggestiva cornice della piazza del Duomo di Porto Maurizio, con lo spettacolo “All that musical” con la compagnia RG Spettacoli. Il loro repertorio spazierà dai classici come “Singing in the Rain”, “Grease” fino alle nuove produzioni come “Notre Dame de Paris” e “Moulin Rouge”. A fare da fondale allo spettacolo sarà la facciata completamente restaurata dello storico edificio del Polivalente.

Si prosegue mercoledì 10 luglio alle ore 21.00, su Banchina Aicardi nel porto di Oneglia con Tullio Solenghi e lo spettacolo teatrale “Una serata pazzesca”. Un omaggio a Paolo Villaggio ricco di aneddoti e storie vissute insieme al grande comico, per una serata di puro intrattenimento e di profonda emozione.

Sabato 13 luglio prenderà il via “Incontri a Imperia” sempre su Banchina Aicardi. La rassegna sarà aperta alle ore 21.00 da Paolo Mieli, che torna ad Imperia dopo aver inaugurato nel 2018 il percorso di “Aspettando il Centenario”. Il noto giornalista presenterà il suo libro “Il Secolo Autoritario” in cui esplora le eredità degli autoritarismi del Novecento e riflette sui temi contemporanei come la convivenza religiosa difficile, la violenza globale, il terrorismo internazionale e la “cancel culture”.

Il giorno seguente, domenica 14 luglio alle 18.30 sarà invece la volta di Luca Bizzarri. Il comico genovese presenterà il suo nuovo libro “Non hanno un amico”, con la sua ironia graffiante e il suo sguardo acuto sulla realtà.

“Musical, comicità e cultura: presentiamo alla Città un programma ricco e variegato. Siamo felici di ospitare nella nostra Imperia questi grandi artisti che la renderanno un vero e proprio centro di cultura ed eventi durante le prossime settimane. Questo è solo una parte del ricco calendario di manifestazioni al quale abbiamo lavorato col sindaco Claudio Scajola per rendere Imperia sempre più viva”, commenta l’Assessore alla Città Viva, Marcella Roggero

Il dettaglio con tutti gli appuntamenti del calendario Estate 2024 è consultabile sul sito della Città di Imperia: https://www.comune.imperia.it/index.php/it/news-e-progetti/notizie-dal-comune/1407-imperia-presentato-il-calendario-degli-eventi-estivi-2024