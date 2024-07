Una chiocca che persino l’autore del libro “Tortonesi di ieri, oggi e domani” ha scoperto grazie alle sue ricerche.

“Quando ho in contrato il Sindaco di Tortona Federico Chiodi per illustrargli il progetto di un libro sui Tortonesi famosi anche viventi – dice l’autore Angelo Bottiroli – e mi ha chiesto chi è stato il primo Tortonese illustre non avevo dubbi e ho risposto subito San marziano. Soltanto dopo nelle mie laboriose ricerche ho scoperto che non era lui ma un gladiatore e dopo alcuni mesi, quando l’ho rivisto gliel’ho comunicato.”

La persona originaria di Tortona più lontano nel tempo di cui si hanno notizie certe della sua esistenza, come è scritto sul libro, infatti, è il gladiatore Pardon: il suo nome compare nell’Arena di Verona in una lapide che riguarda le iscrizioni funerarie dei gladiatori più importanti morti combattendo ed esattamente nell’iscrizione CIL 5 3468, dove si legge che “Pardon, nativo dertonensis, morì durante l’undicesimo combattimento.” Pochi sono i gladiatori che hanno avuto l’onore di essere ricordati in queste lapidi.

