In occasione della 31° edizione del Premio Vermentino, domenica 14 luglio a partire dalle ore 17.00, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, in collaborazione con il FAI Delegazione di Imperia, presenterà uno stand didattico dal titolo Nunc est bibendum! Il vino degli antichi sul mondo del vino, il suo consumo ed il suo commercio in epoca romana.

Allo stand del Museo sarà possibile osservare e toccare con mano la replica di numerosi oggetti di corredo ricostruiti sulla base delle fonti archeologiche, storiografiche e iconografiche legate al mondo domestico del consumo del vino e di quanto avremmo potuto trovare sopra una tavola al tempo dei romani, spaziando dalla vita civile, fatta sia di bevitori che di mercanti, a quella dell’esercito romano, tra i principali consumatori di vino. In quest’occasione sarà distribuito il nuovo materiale informativo realizzato appositamente dal Museo Civico sulla produzione, diffusione e commercializzazione del vino presso i Romani.

A corredo della giornata, sarà anche possibile assistere ad un’esibizione in abito storico di alcuni membri dell’associazione “Liguria Romano Tempore – Legio Tertia Consularis” che, sempre in collaborazione con il Museo Civico di Diano Marina, proporranno brevi duelli, a mostrare alcune tecniche di combattimento adottate dall’esercito romano.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17