Insediatosi dal mese di maggio, il Generale ha voluto portare il proprio saluto ai Carabinieri alessandrini, nel corso del ricco calendario di incontri con il personale dei numerosi comandi dipendenti. L’alto ufficiale infatti conduce una incessante azione di controllo visitando giornalmente uno dopo l’altro tutti i comandi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta per conoscere personalmente uomini e donne dell’articolata e complessa struttura alle sue dipendenze.

_«Il rapporto umano e il dialogo sono alla base del buon funzionamento della nostra istituzione»_ ha dichiarato il Generale Galletta durante il discorso ai Carabinieri delle Compagnie e delle Stazioni della provincia di Alessandria. _«Solo attraverso il confronto sereno e costruttivo, è possibile affrontare e risolvere i problemi quotidiani e garantire l’efficienza nel funzionamento dell’amministrazione. La coesione dell’azione e la condivisione degli intenti è la via giusta per garantire la migliore risposta istituzionale ai cittadini»._

Nel seppur breve periodo del suo mandato, il Generale ha già visitato diversi comandi dipendenti non solo per apprezzare personalmente le difficoltà operative dei reparti ma, soprattutto per dialogare con il personale, vera risorsa dell’Arma dei Carabinieri.

Grande conoscitore della storia napoleonica, il Generale Galletta ha colto l’opportunità di visitare il *Museo di Marengo*, dedicato alla storica e omonima battaglia combattuta il 14 giugno 1800, nel corso della seconda campagna d’Italia, tra le truppe francesi dell’Armata di riserva, guidate dal Primo console Napoleone Bonaparte, e l’esercito austriaco, comandato dal generale Michael von Melas.

La visita alessandrina del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta è stata anche occasione per il saluto al *Colonnello Massimiliano Rocco*, che nei prossimi giorni lascerà il Comando Provinciale di Alessandria per assumere l’incarico di Capo di Stato Maggiore presso il Comando Legione Lombardia a Milano.