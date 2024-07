Visita internazionale per le opere gardelliane dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Le caratteristiche opere, infatti, sono state al centro della lezione del Master internazionale Architectural and Urban Contemporary Heritage – ARURCOHE, Erasmus Mundus Joint Master.

Il corso, che vede collaborare la Scuola di Architettura dell’Università dei Paesi Baschi (Spagna), il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Torino e la Facoltà di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università della Tecnologia di Kaunas (Lituania), ha tra gli obiettivi proprio la salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio urbano e costruito del XX secolo in Europa.

I giovani laureati in architettura provenienti da diversi Paesi, hanno quindi potuto osservare e analizzare prima lo stile razionalista gardelliano della chiesa di Ignazio Gardella che si trova nel parco dell’Ospedale Riabilitativo Borsalino e il Poliambulatorio Gardella, ex Dispensario antitubercolare, di via don Gasparolo.

Grazie alla guida dei docenti Paolo Mellano e Annalisa Dameri del Politecnico di Torino, si sono potuti anche approfondire alcuni aspetti fondanti del master ARURCOHE, come le azioni che le città e gli ambienti urbani in Europa dovrebbero attuare per preservare la loro tipologia e identità e cercare di mantenere la loro natura specifica rispetto ad altri luoghi nel mondo.