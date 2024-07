Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato i seguenti stanziamenti:

€ 8.000,00 a favore del Comune di Garbagna (Al) quale contributo per l’organizzazione della settima edizione del Festival teatrale “Il Borgo delle Storie” – “In viaggio tra letteratura e teatro” dall’11 al 14 luglio p.v. (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 500,00 a favore dell’Associazione Sportiva Mario Armana di Tortona quale contributo per la realizzazione della 20° edizione del Torneo Armana 2024 il 15-16 giugno p.v. (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficenza);

€ 5.000,00 a favore dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Tortona quale contributo per l’organizzazione di un torneo di calcio per beneficenza in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza – il ricavato verrà interamente devoluto al Piccolo Cottolengo di Tortona (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – interventi di minore rilevanza – settore volontariato, filantropia e beneficenza);

€ 10.000,00 a favore del Comune di Tortona quale contributo per la realizzazione della rassegna “Arena Derthona Jazz 2024”, tre serate con artisti jazz di livello internazionale, presso il Cortile dell’Annunziata (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore arte, attività e beni culturali – iniziative a carattere pluriennale – programma 1.2. “La crescita e la valorizzazione del “capitale” culturale del territorio”);

€ 14.640,00 a favore dell’ASL AL Dipartimento Strutturale Chirurgico S.C. Ortopedia PO di Tortona quale contributo per l’acquisto e l’installazione di un sistema di visualizzazione immagini radiografiche per la pianificazione preoperatoria della protesi d’anca e del ginocchio attraverso monitor dedicato alla sala operatoria dell’Ortopedia per la realizzazione di un planning digitale (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa – iniziative a carattere annuale – programma 1.1. “Efficienza del sistema sanitario locale”);

€ 5.618,91 a favore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria di Torino quale stanziamento contributo fondo progetti dell’Associazione per l’anno 2024 (documento programmatico previsionale esercizio 2024 – interventi di minore rilevanza).