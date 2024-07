Circa 2200 persone hanno assistito venerdì 28 giugno 2024 presso l’Arena Megaplex Oasi di Tortona al concerto benefico di Enrico Ruggeri organizzato dalla Your Sound Eventi a favore dell’Associazione Enrico Cucchi, volontari per la terapia palliativa del dolore.

La terza edizione della rassegna Love for Music – Music for Love è stata un grande successo ed ha permesso di raggiungere l’obiettivo finale della serata: ottenere la somma necessaria all’acquisto di una Suzuki Vitara attrezzata per proseguire con qualità e sicurezza l’attività di assistenza ai malati che l’Associazione Tortonese svolge da più di trent’anni.

Enrico Ruggeri (che durante le prove ha rilasciato interviste ai giornalisti presenti non mancando di elogiare l’operato dell’ Associazione che porta il nome del calciatore tortonese scomparso che il cantante aveva avuto modo di conoscere e stimare) si è esibito con la sua band formata da musicista di fama internazionale, come il batterista Phil Mer, presentando alcuni dei suoi più grandi successi che sono stati molto apprezzati dal pubblico presente che ha più volte accompagnato il cantante nella sua esibizione.

Claudio Lauretta, ospite d’eccezione, ha dimostrato grande simpatia e professionalità rallegrando la serata con le sue esilaranti imitazioni che hanno suscitato risate ed applausi a scena aperta .

La Band YOUR SOUND composta da Emanuele Consogno (batteria), Nicola Bruno (basso), Umberto Ferrarazzo (chitarra), Gege Picollo (chitarra) e Andrea Girbaudo (tastiere), con la voce solista del tenore Emanuele Semino e la direzione musicale dal maestro Enzo Consogno, a rappresentare le eccellenze musicali del territorio, ha aperto con grande successo il concerto che ha visto anche la partecipazione del Coro “Vivarmonia” di Volpedo e dal Coro di voci bianche delle Tre Valli: Kinder Chorus Paolo Perduca di Tortona, il Coro Librinscena di Garbagna e l’Hub Chorus di Volpedo.

Nel corso della serata è stato consegnato all’artista Enrico Ruggeri, dagli organizzatori e dalle istituzioni della Città di Tortona, il “Premio alla Carriera Luigi Albertelli” istituito in onore del noto autore e paroliere Tortonese conosciuto ed apprezzato ovunque ed in modo particolare dallo stesso Ruggeri.

Il successo della manifestazione è stato grande per la qualità dell’offerta musicale e di intrattenimento proposta, per la notevole partecipazione di pubblico che ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato (l’acquisto dell’auto attrezzata) e per il fondamentale supporto fornito all’organizzazione dalle numerose aziende sponsor, dai tanti volontari, dai professionisti coinvolti, dal Comune di Tortonache ha concesso patrocinio e collaborazione e della squadra di basket Bertram Derthona, partner dell’evento.

La presidente dell’Associazione Pia Camagna ha ringraziato sentitamente tutti coloro i quali hanno contribuito a vario titolo all’ottima riuscita di questa iniziativa ed invitato chi ha avuto modo di conoscere meglio l’operato dell’Associazione ad unirsi al gruppo dei volontari.