Sessanta minuti di assurda, folle, culinaria, leggera, esagerata, contemporanea, elegante comicità̀ decisa dagli spettatori sul momento.

In Gold Show, di e con Giorgia Goldini, si possono trovare pezzi di altri spettacoli, qualcosa di improvvisato, qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e qualcosa di blu, come ai matrimoni, ma senza promesse finché morte non ci separi. É chic ma allo stesso tempo alla mano. Comico, amaro, intelligente, poetico senza troppe pretese. Potrebbe far piangere, ma solo su richiesta. Non si presenta insomma come il classico spettacolo da guardare, ma è da comporre sul momento. Cambia ogni sera perché è il pubblico a decidere cosa succederà.

L’appuntamento del cortile dell’Annunziata a Tortona è per giovedì 11 luglio alle 21,30.

Crediti

di e con Giorgia Goldini

abito di scena Teeshare

produzione Teatro della Caduta

Biglietteria

presso Teatro Civico via Ammiraglio Mirabello 3 – Tortona

Dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e tutte le sere di spettacolo da un’ora prima dell’inizio