A Tortona sono state avviate una serie di iniziative a sostegno del comparto del commercio in collaborazione con la Regione Piemonte che ha messo a disposizione i fondi per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio, consentendo di stanziare fondi direttamente alle attività per rinnovare i negozi, oltre a intervenire nella riqualificazione dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica in centro città.

I nuovi insediamenti di carattere logistico-industriale hanno permesso la creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro e nei prossimi anni si punterà a favorire l’avvio di nuove attività nelle aree già urbanizzate, offrendo anche un più elevato livello occupazionale.



Le iniziative che il Comune di Tortona intenderà attivare per le Attività commerciali sono:

Far diventare il DUC un tavolo permanente tra le istituzioni e i piccoli imprenditori per pianificare insieme gli aspetti socio-economici della città.

 Promuovere l’utilizzo delle vetrine sfitte come spazio espositivo.

 Favorire la digitalizzazione delle realtà commerciali cittadine per contrastare la crescita esponenziale degli e-commerce.

 Coinvolgere i proprietari di immobili commerciali da tempo sfitti per studiare possibili incentivi o iniziative di promozione per agevolare l’apertura di nuove attività.

 Favorire la mobilità sostenibile attraversando le navette elettriche (anche in Via Emilia) considerando due poli strategici agli antipodi, la Cittadella delle Sport ed il centro commerciale Oasi

 Garantire un coordinamento unico delle manifestazioni in città

 Adeguare gli orari di ritiro dei rifiuti a quelli di conferimento su strada dei commercianti, evitando di lasciarli per troppo tempo sulla pubblica via, elaborando anche, in collaborazione con Gestione Ambiente eventuali sistemi di premialità per i commercianti più virtuosi.

Nuovi insediamenti

 Agevolandosi del ridotto costo degli immobili in città, della posizione favorevole di Tortona, anche grazie ai nuovi collegamenti ferroviari (Terzo Valico, quadruplicamento linea Tortona-Voghera), attrarre l’insediamento di nuove attività produttive nelle aree cittadine già urbanizzate.

L’obiettivo è offrire nuove opportunità di lavoro, garantendo anche un elevato livello occupazionale e maggiori introiti per le casse comunali a favore del miglioramento dei servizi al cittadino.

(tratto dal Programma Elettorale Federico Chiodi Sindaco – ELEZIONI COMUNALI 2024)