Brillante intervento di due tortonesi che sono riusciti a salvare un giovane di 19 anni che minacciava di uccidersi.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando i due, in servizio di vigilanza in via Postumia, vicino alla zona Co.InArt, nella parte sud di Tortona hanno notato il giovane con in mano un coltello con chiare intenzioni suicida.

“Io e il mio collega Salvatore Allegra – ha detto Lorenzo Fossati ad Oggi Cronaca – abbiamo visto il giovane che vagava da solo in mezzo alla strada diretto chissà dove. Abbiamo notato che aveva in mano un coltello e per questo motivo abbiamo subito dato l’allarme chiamando il 112”.

Mentre due tortonesi aspettavano l’arrivo dell’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri, Lorenzo Fossati seguito dal collega si è avvicinato al giovane per cercare di capire cosa stesse succedendo e quest’ultimo, secondo la prima sommaria ricostruzione ha ammesso che aveva litigato ed era stufo di questa vita, palesando chiaramente le sue intenzioni anti conservative.

Fossati e Allegra hanno cercato di distrarlo parlandogli e guadagnando quei minuti preziosi e indispensabili che hanno consentito ai soccorsi di arrivare. I sanitari del 118 hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso.