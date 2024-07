Saranno due i gruppi musicali in scena nel Giardino SOMS di via Cavanna 12, mercoledì 24 sera.

A partire dalle 20.00, si comincerà con i MORITA

E’ una anteprima assoluta. I MoRita sono un duo acustico che si presenterà al pubblico novese per la prima volta. C’è grande attesa per questo debutto, considerato che i musicisti sono molto conosciuti e popolari in zona.

A seguire, l’esibizione dei BETTER CALL SOUL.

I Better Call Soul sono un gruppo che ha la sua base storica tra Valenza Po e il Monferrato, e quest’anno si presenta con una formazione rinnovata e un nuovo nome, che ai non-boomers ricorderà immediatamente il titolo parafrasato di una fortunatissima e idolatrata serie tv americana.

New entry nella formazione la vocalist novese NOEMI D’ANGELO, che il pubblico degli AperiSOMS ha già avuto modo di apprezzare in una serata di grande successo lo scorso anno.



Come sempre, ingresso libero dalle 19.30 alle 20.30.

Grill & Beer con ST GEORGE PUB

Ma la settimana musicale della SOMS Novi non finisce il 24.

Venerdì 26 luglio il SOLID BLUES Festival dedicato a Roberto Rossi sarà nelle piazze del centro, per l’ultimo VENERDI DI LUGLIO, in collaborazione con il Consorzio Il Cuore di Novi, che ringraziamo.

Alle 21.00 in Piazza Carenzi concerto dei MAJIN BLUES, notissimo gruppo Rock-Blues novese. Finalmente profeti in patria.

Alle 22.00 in Piazza Dellepiane nientemeno che GUITAR RAY & THE GAMBLERS.

Un solista e una formazione che rientrano a pieno titolo tra i “BIG” del panorama blues nazionale e non solo.

Un’altra serata imperdibile per chi ama la musica vera, LIVE, e i ritmi forti della musica “nera”.