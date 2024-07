A Gremiasco (AL), domenica 21 luglio, alle 21.15, sarà protagonista l’ inconfondibile e passionale musica del tango argentino. Nella suggestiva piazza del centro storico, infatti si esibirà la “Tango Spleen Orquesta” fondata in Italia nel 2008 dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza e che vanta spettacoli in tutto il mondo. L’ evento è ad ingresso libero ed è una data del famoso Festival Ultrapadum che da anni, in collaborazione con il comune, a fine luglio fa tappa anche a Gremiasco. Lorenza Cavanna”

