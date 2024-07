Il prefetto Franco Gabrielli, già Capo della Protezione Civile e della Polizia di Stato, sarà ospite ad Alassio domenica 7 luglio alle ore 21.15 nell’ambito della rassegna “Libri & Parole – Un’ondata di pagine”, ideata dal giornalista e scrittore Daniele La Corte e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio.

Franco Gabrielli giungerà nella Città del Muretto per presentare il suo libro Naufragi e nuovi approdi. L’opera, edita da Baldini Castoldi, ripercorre i momenti tragici del naufragio e del recupero della nave Concordia. A coordinare le complesse operazioni di salvataggio e recupero della nave a seguito del naufragio, nel 2012, fu infatti proprio Gabrielli, all’epoca capo del dipartimento della Protezione Civile, per l’occasione nominato commissario delegato dal governo. In questo volume Gabrielli racconta ciò che avvenne in quei fatidici trenta mesi: dai primi momenti, quando la corsa contro il tempo per cercare i dispersi andava in parallelo con la messa in sicurezza della nave, alle difficoltà e alle preoccupazioni legate al rischio ambientale, alla manovra del parbuckling e al successivo rigalleggiamento della Concordia fino all’approdo nel porto di Genova.

Subito dopo la presentazione del volume, il prefetto Gabrielli sarà invitato a firmare la piastrella a lui dedicata da collocare sul celebre Muretto di Alassio.

Il Consigliere comunale con incarico alla Biblioteca Mariacristina Boeri dichiara: “Questa nuova iniziativa letteraria che, nella cornice di Piazza della Libertà, vede protagonista il prefetto Franco Gabrielli e altri nove autorevoli personaggi sta avendo molto successo, con una costante crescita di partecipazione di un pubblico attento ed entusiasta. Rinnovo i miei complimenti e un sentito ringraziamento a Daniele La Corte, che a titolo gratuito si è impegnato per realizzare insieme al Comune questa rassegna di così alto livello che impreziosisce la nostra proposta culturale estiva“.

L’appuntamento successivo di “Libri & Parole -Un’ondata di pagine” si terrà lunedì 8 luglio alle ore 21.15 con il giornalista e conduttore televisivo Beppe Conti, che presenterà il suo volume Il giallo del Tour (Edizioni Minerva).

Accesso libero. In caso di maltempo gli incontri si tengono presso l’Auditorium della Biblioteca civica (Piazza Airaldi e Durante, 7)