Il parco giochi di via Campodonico torna ad accogliere i dianesi dopo la chiusura che ha consentito a diverse ditte di intervenire per il ripristino e il potenziamento dell’area di svago. Il parco, che riapre sabato 20 luglio, presenta una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata e tre nuovi giochi: un trampolino elastico, un gioco a molla e un pannello ludico composto da tubi comunicanti attraverso i quali giocare con voce e suoni. I giochi prevendono vari livelli di inclusività che riguardano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. Inoltre è stato posato un tappeto erboso sintetico in coerenza con quello già presente nel parco giochi di piazza Vigilio. “La scelta del prato sintetico garantisce un effetto omogeneo e sicuro” ha precisato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Il parco si trova in un area dove sarebbe molto difficile e oneroso mantenere un prato vero, che – all’ombra dei pini e con l’apparato radicale che spesso danneggia l’impianto irriguo – risulterebbe sempre e comunque meno ordinato. Sono felice di restituire ai dianesi un parco giochi più inclusivo e curato: questi spazi non sono solo luoghi di svago per i nostri bambini, ma rappresentano anche punti di incontro e socializzazione per famiglie e comunità intere”.

Correlati