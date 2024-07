A Diano Marina, la Polizia locale ha intensificato i controlli sugli appartamenti privati affittati a uso turistico (AAUT), scoprendo diverse irregolarità. In un caso recente, il proprietario di un appartamento è stato multato con una sanzione amministrativa di 4000 euro per aver affittato la sua proprietà senza i necessari titoli autorizzativi. Gli annunci che pubblicizzavano l’affitto dell’appartamento erano stati rintracciati dal personale della Polizia locale, impegnato a monitorare le piattaforme di scambi e proposte commerciali, nonché le pagine social locali.

Il Comandante della Polizia locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha sottolineato l’importanza di questi controlli per garantire la regolarità delle locazioni turistiche. “La nostra massima attenzione è rivolta a garantire la tutela dei consumatori e a promuovere una leale concorrenza nei confronti degli operatori turistici regolari” ha dichiarato Degl’Innocenti.

“Ringrazio gli uffici comunali e in particolar modo la Polizia locale per l’impegno che stanno dimostrando” ha aggiunto l’Assessore al Turismo Luca Spandre. “L’abusivismo, la concorrenza sleale e le truffe sono problemi emersi un po’ ovunque, all’interno e all’esterno dei confini nazionali. Finalmente – grazie a nuovi mezzi normativi nazionali e regionali – siamo in grado di tutelare maggiormente sia gli operatori che i turisti, garantendo un soggiorno sempre più sicuro in strutture idonee, regolarmente gestite, nel rispetto delle norme in vigore per le strutture ricettive. L’azione di verifica sul territorio e nelle pratiche di ufficio continuerà grazie a controlli incrociati e a momenti di confronto con tra organi di controllo, come il recente corso di aggiornamento sui controlli di AAUT”.

