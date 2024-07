Rivieracqua comunica l’esecuzione di scavo e posa della condotta stacco Roja bis, prevista per lunedì 8 luglio. Per questa ragione si rende necessaria la chiusura di via alla Rovere, nel tratto finale della strada, all’inizio di via Traversa. Via alla Rovere resterà quindi chiusa al traffico veicolare dalle 7.00 alle 20.00 di lunedì 8 luglio per consentire a Rivieracqua di ultimare i lavori, mentre i pedoni potranno passare senza alcuna limitazione.

L’interruzione inizierà all’altezza di via Sanzio arrivando dal centro di Diano Marina e in via Traversa (all’altezza del confine tra San Bartolomeo al Mare e Diano) per chi proviene da San Bartolomeo al Mare.