L’improvvisa scomparsa del novese Roberto Rossi, DJ, cantante e organizzatore di tanti eventi musicali stimato da tutti i musicisti italiani e internazionali con cui ha interagito ad altissimo livello, ha lasciato un grande vuoto, in particolare nel suo mondo prediletto, quello del BLUES.

E’ stato pertanto inevitabile dedicare a Roberto la prima edizione di un progetto che era in cantiere da tempo.



SOLID BLUES “FESTIVAL DI MUSICA BLUES E DINTORNI”.

Rassegna dedicata a Roberto Rossi.

SOLID BLUES nasce a Novi Ligure, in totale autogestione condivisa tra la SOMS Novi Ligure e gli organizzatori dello storico Macallé Blues Festival.

Un progetto che punta a crescere nel tempo, e a portare a Novi il ruolo che merita e che Roberto aveva sognato nell’ambito della “sua” musica.

Dopo l’entusiasmo suscitato dalla serata inaugurale con Maurizio GNOLA Glielmo e Cesare BIG C Nolli, mercoledì 17 luglio la seconda data della rassegna.

Nel giardino SOMS di via Cavanna 12 saranno di scena THE FLINSTONED, formazione ligure (la Liguria è una delle piazze storiche del Blues italiano) guidato da GABRIELE DELLEPIANE, bassista della FABIO TREVES BLUES BAND che sta riempiendo le piazze d’Italia con il suo tour del cinquantenario.

Come sempre, ingresso libero dalle 19.30 alle 20.30.

Grill & Beer con ST GEORGE PUB