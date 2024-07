Voci dei Boschi Film Festival è un festival internazionale sull’agricoltura e l’ambiente.

Con “Voci dei Boschi” s’intende saper dare ascolto e visibilità a realtà agricole e contadine, voci che parlano delle nostre radici, che ci rappresentano e sostengono la nostra storia, cultura e tradizione – italiana e internazionale.

Il tema dell’edizione 2024 è il buio.

Il buio e il silenzio del bosco in opposizione alla luminosità imposta alle nostre città e all’inquinamento luminoso a cui, distrattamente, ci si abitua.

Il buio dei sussurri e dei segreti nelle lotte per i diritti della terra, di chi la abita e la lavora. Il buio come bellezza dell’oscurità. Il buio filosofico della caverna. Il buio del grembo da cui nasce la vita. Il buio delle notti dei falò e delle feste agricole tradizionali.

“L’energia della luce, il conforto dell’ombra e la magia del buio.” Le voci dei boschi parlano le lingue contadine di tutto il mondo.

La quarta edizione del festival si svolgerà dal 25 al 28 luglio 2024 nella splendida cornice di Costa Vescovato (AL), sui colli Tortonesi.

Info e programma https://www.vocideiboschifilmfestival.it/